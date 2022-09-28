Песков: России и Турции нужно совместно противодействовать США в банковской сфере
Банки Турции решили отказаться от платежной системы «Мир» из-за давления США, в связи с этим России и Турции нужно вместе искать пути противодействия Вашингтону. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение, понятно, принято под этим беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что при этом страны не должны навредить своему торгово-экономическому сотрудничеству и учесть комфорт туристов, которые посещают ежегодно Турцию.
Ранее сегодня газета Aydinlik сообщила, что в ближайшие два дня правительство Турции представит альтернативу платежной системе «Мир». Издание отметило, что работа по решению возникшей проблемы идет, несмотря на угрозы США применить санкции. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с представителями экономических ведомств, на которой обсуждался вопрос об использовании карт «Мир».
15 сентября минфин США опубликовал документ, согласно которому ведомство может ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.
После этого турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. В связи с этим российские туристы столкнулись с проблемами при оплате покупок в Турции, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) им посоветовали брать с собой наличную валюту.
Кроме того, принимать российские карты перестали в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. Причины такого решения представители банков не объяснили. В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир».
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