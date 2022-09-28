СМИ: Турция раскроет подробности об альтернативе платежной системе «Мир»
Правительство Турции готовится рассказать о платежной системе, которая будет работать в стране как альтернатива платежной системе «Мир». Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой источники.
По данным издания, альтернативу системе «Мир» турецкие власти анонсируют в ближайшие два дня. Другими подробностями газета не располагает, однако отмечает, что работа по решению возникшей проблемы идет, несмотря на угрозы США применить санкции. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с представителями экономических ведомств, на которой обсуждался вопрос об использовании карт «Мир».
До недавнего времени карты платежной системы «Мир» принимали в 11 странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Казахстане, Белоруссии и др. Однако 15 сентября минфин США опубликовал документ, согласно которому ведомство может ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.
После угроз американских властей турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. В связи с этим российские туристы столкнулись с проблемами при оплате покупок в Турции, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) им посоветовали брать с собой наличную валюту.
Позже принимать российские карты перестали в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. Причины такого решения представители банков не объяснили. Кроме того, больше карты «Мир» не обслуживают некоторые банки Узбекистана и Таджикистана. В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир».
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