СМИ: Турция раскроет подробности об альтернативе платежной системе «Мир»

После угроз американских властей турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. В связи с этим российские туристы столкнулись с проблемами при оплате покупок в Турции, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) им посоветовали брать с собой наличную валюту.