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СМИ: Турция раскроет подробности об альтернативе платежной системе «Мир»

Ведомости

Правительство Турции готовится рассказать о платежной системе, которая будет работать в стране как альтернатива платежной системе «Мир». Об этом пишет газета Aydinlik со ссылкой источники.

По данным издания, альтернативу системе «Мир» турецкие власти анонсируют в ближайшие два дня. Другими подробностями газета не располагает, однако отмечает, что работа по решению возникшей проблемы идет, несмотря на угрозы США применить санкции. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с представителями экономических ведомств, на которой обсуждался вопрос об использовании карт «Мир».

До недавнего времени карты платежной системы «Мир» принимали в 11 странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Казахстане, Белоруссии и др. Однако 15 сентября минфин США опубликовал документ, согласно которому ведомство может ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.

После угроз американских властей турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. В связи с этим российские туристы столкнулись с проблемами при оплате покупок в Турции, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) им посоветовали брать с собой наличную валюту.

Позже принимать российские карты перестали в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. Причины такого решения представители банков не объяснили. Кроме того, больше карты «Мир» не обслуживают некоторые банки Узбекистана и Таджикистана. В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных