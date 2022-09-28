Bloomberg: турецкие банки прекратили принимать карты «Мир»
Государственные банки Турции Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир», об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По информации агентства, такой шаг подтверждает, что «вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы». Эти меры также знаменуют изменение в позиции Турции относительно антироссийских санкций.
Позже турецкий телеканал NTV подтвердил, что в стране не осталось ни одного банка, который принимал бы карты «Мир». «На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"», — сказано в сообщении.
По информации местных СМИ, сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает над созданием платежной системой, которая стала бы альтернативой российским картам. Это решение будет анонсировано в ближайшие два дня.
Проблемы с картой «Мир» начались в Турции на прошлой неделе — после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) – Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
После этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о сокращении числа банкоматов и магазинов, которые могут принимать карты «Мир». В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт. В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса