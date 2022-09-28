Bloomberg: турецкие банки прекратили принимать карты «Мир»

После этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о сокращении числа банкоматов и магазинов, которые могут принимать карты «Мир». В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт. В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами.