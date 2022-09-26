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Таджикистанский «Душанбе сити банк» приостановил обслуживание карт «Мир»

Ведомости

Таджикистанский «Душанбе сити банк» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за технического сбоя, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление кредитной организации.

«На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах Душанбе сити [банка]», – говорится в сообщении. В банке уточнили, что сбои начались еще 23 сентября.

15 сентября минфин США опубликовал документ, согласно которому ведомство может ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Кроме того, США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

После угроз американских властей турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами.

Кроме того, принимать российские карты перестали в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. Причины такого решения представители банков не объяснили. 23 сентября по техническим причинам обслуживание карт «Мир» был приостановлено и в банках Узбекистана. В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир». Также регулятор работает над тем, чтобы расширить географию обслуживания российских карт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных