Таджикистанский «Душанбе сити банк» приостановил обслуживание карт «Мир»
Таджикистанский «Душанбе сити банк» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за технического сбоя, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление кредитной организации.
«На данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах Душанбе сити [банка]», – говорится в сообщении. В банке уточнили, что сбои начались еще 23 сентября.
15 сентября минфин США опубликовал документ, согласно которому ведомство может ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Кроме того, США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
После угроз американских властей турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами.
Кроме того, принимать российские карты перестали в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. Причины такого решения представители банков не объяснили. 23 сентября по техническим причинам обслуживание карт «Мир» был приостановлено и в банках Узбекистана. В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир». Также регулятор работает над тем, чтобы расширить географию обслуживания российских карт.