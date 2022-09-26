Таджикистанский «Душанбе сити банк» приостановил обслуживание карт «Мир»

Кроме того, принимать российские карты перестали в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. Причины такого решения представители банков не объяснили. 23 сентября по техническим причинам обслуживание карт «Мир» был приостановлено и в банках Узбекистана. В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир». Также регулятор работает над тем, чтобы расширить географию обслуживания российских карт.