FT: компании в США скорректировали бонусную политику для сохранения доходов топ-менеджеров
Некоторые крупные американские компании скорректировали порядок выделения бонусов топ-менеджерам, чтобы те не почувствовали последствий высокой инфляции, энергетического кризиса и различных макроэкономических проблем, пишет Financial Times со ссылкой на исследовательскую организацию Conference Board.
Среди таких компаний — производитель жестких дисков Western Digital, отмечает издание. В текущем году ее гендиректор Дэвид Гокелер получил в виде бонусов $32 млн, тогда как по итогам 2021 г. сумма вознаграждения составила $17 млн. С начала года акции Western Digital подешевели на 46% на фоне нестабильной ситуации на фондовом рынке. Однако это не повлияло на размер выплат главе компании, так как из правил начисления убрали условие, согласно которому часть размера бонуса привязана к котировкам акций.
Производитель авиакомпонентов AAR Corp заявил о получении гендиректором Джоном Холмсом опциона на $7,3 млн. Предполагалось, что эта была компенсация более низких выплат по итогам прошлого года. Тогда ввиду требования властей США компании, получившие от государства помощь в связи с пандемией COVID-19, были обязаны ограничить бонусные выплаты своему руководству.
Производитель офисной мебели MillerKnoll в 2022 г. выплатил своему гендиректору Андреа Оуэну $1 млн, пересмотрев порядок начисления бонусов из-за «нарушения логистических цепочек»
При этом управляющий директор Conference Board Маттео Тонелло отметил, что некоторые инвесторы выступили против чрезмерных компенсаций для руководства компаний и отсутствия пунктов о привязке части бонусов к заранее поставленным целям. Например, акционеры General Electric высказались против пересмотра выплат гендиректору Ларри Калпу за 12 месяцев до суммы в размере $240 млн.