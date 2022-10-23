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Финансы

FT: компании в США скорректировали бонусную политику для сохранения доходов топ-менеджеров

Ведомости

Некоторые крупные американские компании скорректировали порядок выделения бонусов топ-менеджерам, чтобы те не почувствовали последствий высокой инфляции, энергетического кризиса и различных макроэкономических проблем, пишет Financial Times со ссылкой на исследовательскую организацию Conference Board.

Среди таких компаний — производитель жестких дисков Western Digital, отмечает издание. В текущем году ее гендиректор Дэвид Гокелер получил в виде бонусов $32 млн, тогда как по итогам 2021 г. сумма вознаграждения составила $17 млн. С начала года акции Western Digital подешевели на 46% на фоне нестабильной ситуации на фондовом рынке. Однако это не повлияло на размер выплат главе компании, так как из правил начисления убрали условие, согласно которому часть размера бонуса привязана к котировкам акций.

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Производитель авиакомпонентов AAR Corp заявил о получении гендиректором Джоном Холмсом опциона на $7,3 млн. Предполагалось, что эта была компенсация более низких выплат по итогам прошлого года. Тогда ввиду требования властей США компании, получившие от государства помощь в связи с пандемией COVID-19, были обязаны ограничить бонусные выплаты своему руководству.

Производитель офисной мебели MillerKnoll в 2022 г. выплатил своему гендиректору Андреа Оуэну $1 млн, пересмотрев порядок начисления бонусов из-за «нарушения логистических цепочек»

При этом управляющий директор Conference Board Маттео Тонелло отметил, что некоторые инвесторы выступили против чрезмерных компенсаций для руководства компаний и отсутствия пунктов о привязке части бонусов к заранее поставленным целям. Например, акционеры General Electric высказались против пересмотра выплат гендиректору Ларри Калпу за 12 месяцев до суммы в размере $240 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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