FT: компании в США скорректировали бонусную политику для сохранения доходов топ-менеджеров

Среди таких компаний — производитель жестких дисков Western Digital, отмечает издание. В текущем году ее гендиректор Дэвид Гокелер получил в виде бонусов $32 млн, тогда как по итогам 2021 г. сумма вознаграждения составила $17 млн. С начала года акции Western Digital подешевели на 46% на фоне нестабильной ситуации на фондовом рынке. Однако это не повлияло на размер выплат главе компании, так как из правил начисления убрали условие, согласно которому часть размера бонуса привязана к котировкам акций.