2. Ухудшение финансово- экономических показателей компании и отрасли. В кризис компании стараются избавляться от управленческого балласта и привлекать самых эффективных руководителей. К чему это приводит? Спрос на и без того востребованных топ-менеджеров растет в разы, а вслед за ним растет и их совокупная компенсация. Так произошло в пандемийном 2020 году. Вопрос, как платить руководителям, стал самым актуальным. Стоит ли снижать бонусы при снижении выручки и прибыли или, наоборот, увеличивать вознаграждение, чтобы удержать лучших менеджеров? Ответ – следите за тем, что делают другие. Крупная промышленная компания собиралась уменьшить премии, ожидая, что так поступят все компании на рынке из-за пандемии и ожидаемого спада. Но изучение систем компенсаций на рынке показало, что в этой отрасли вознаграждения по некоторым позициям не только не упали, но и выросли на 15–30% за год. Компания повысила вознаграждение ключевым сотрудникам, чтобы их удержать.