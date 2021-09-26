Пять поводов для пересмотра вознаграждения топ-менеджеровИ почему нужно проводить регулярный бенчмаркинг системы компенсации для руководителей
Все больше компаний задумывается о том, насколько адекватна корпоративная система оплаты труда топ-менеджеров. Не слишком ли много или, напротив, мало платит компания ключевым управленцам? Насколько хорошо структура вознаграждений стимулирует их добиваться нужных результатов в долгосрочной перспективе? Мы проанализировали пять самых распространенных поводов, когда компании имеет смысл провести бенчмаркинг системы компенсаций для топ-менеджеров.
1. Обострение конкуренции за компетентных управленцев. Если талантливый менеджер долгое время поднимается по карьерной лестнице в организации, его компенсация может отставать от рынка на 30–40% и такой менеджер становится легкой мишенью для конкурентов. Крупная технологическая компания столкнулась с проблемой привлечения руководителей – ожидания кандидатов превышали существующие зарплатные вилки в компании. Наконец директор по маркетингу этой компании, уникальный специалист, заявил, что получил предложение, вдвое превышающее его нынешний доход, и, несмотря на интересные задачи здесь и на лояльность команде, считает неразумным отказываться.
Внезапные уходы уникальных сотрудников становятся для компании неприятным сюрпризом, замедляют реализацию планов развития, а иногда ведут и к прямым потерям. Вот почему нужно регулярно следить за тем, как и сколько платят своим руководителям другие работодатели.
2. Ухудшение финансово- экономических показателей компании и отрасли. В кризис компании стараются избавляться от управленческого балласта и привлекать самых эффективных руководителей. К чему это приводит? Спрос на и без того востребованных топ-менеджеров растет в разы, а вслед за ним растет и их совокупная компенсация. Так произошло в пандемийном 2020 году. Вопрос, как платить руководителям, стал самым актуальным. Стоит ли снижать бонусы при снижении выручки и прибыли или, наоборот, увеличивать вознаграждение, чтобы удержать лучших менеджеров? Ответ – следите за тем, что делают другие. Крупная промышленная компания собиралась уменьшить премии, ожидая, что так поступят все компании на рынке из-за пандемии и ожидаемого спада. Но изучение систем компенсаций на рынке показало, что в этой отрасли вознаграждения по некоторым позициям не только не упали, но и выросли на 15–30% за год. Компания повысила вознаграждение ключевым сотрудникам, чтобы их удержать.