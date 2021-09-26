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Пять поводов для пересмотра вознаграждения топ-менеджеров

И почему нужно проводить регулярный бенчмаркинг системы компенсации для руководителей
Элла Сытник

Все больше компаний задумывается о том, насколько адекватна корпоративная система оплаты труда топ-менеджеров. Не слишком ли много или, напротив, мало платит компания ключевым управленцам? Насколько хорошо структура вознаграждений стимулирует их добиваться нужных результатов в долгосрочной перспективе? Мы проанализировали пять самых распространенных поводов, когда компании имеет смысл провести бенчмаркинг системы компенсаций для топ-менеджеров.

1. Обострение конкуренции за компетентных управленцев. Если талантливый менеджер долгое время поднимается по карьерной лестнице в организации, его компенсация может отставать от рынка на 30–40% и такой менеджер становится легкой мишенью для конкурентов. Крупная технологическая компания столкнулась с проблемой привлечения руководителей – ожидания кандидатов превышали существующие зарплатные вилки в компании. Наконец директор по маркетингу этой компании, уникальный специалист, заявил, что получил предложение, вдвое превышающее его нынешний доход, и, несмотря на интересные задачи здесь и на лояльность команде, считает неразумным отказываться.

Внезапные уходы уникальных сотрудников становятся для компании неприятным сюрпризом, замедляют реализацию планов развития, а иногда ведут и к прямым потерям. Вот почему нужно регулярно следить за тем, как и сколько платят своим руководителям другие работодатели.

2. Ухудшение финансово- экономических показателей компании и отрасли. В кризис компании стараются избавляться от управленческого балласта и привлекать самых эффективных руководителей. К чему это приводит? Спрос на и без того востребованных топ-менеджеров растет в разы, а вслед за ним растет и их совокупная компенсация. Так произошло в пандемийном 2020 году. Вопрос, как платить руководителям, стал самым актуальным. Стоит ли снижать бонусы при снижении выручки и прибыли или, наоборот, увеличивать вознаграждение, чтобы удержать лучших менеджеров? Ответ – следите за тем, что делают другие. Крупная промышленная компания собиралась уменьшить премии, ожидая, что так поступят все компании на рынке из-за пандемии и ожидаемого спада. Но изучение систем компенсаций на рынке показало, что в этой отрасли вознаграждения по некоторым позициям не только не упали, но и выросли на 15–30% за год. Компания повысила вознаграждение ключевым сотрудникам, чтобы их удержать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных