Как «Вымпелком» сотрудников за сверхусилия в 2020 году премировал

Как «Вымпелком» сотрудников за сверхусилия в 2020 году премировалНесмотря на невыполнение плана по корпоративным KPI и ухудшение финансовых показателей компании
Оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») заплатит сотрудникам премию по итогам работы в 2020 г., несмотря на ухудшение ключевых финансово-экономических показателей по сравнению с 2019 г. и выполнение сводного плана по корпоративным целям только на 65,8%, сообщили топ-менеджеры компании на онлайновой конференции для сотрудников 31 марта. Официальное объяснение – бонус полагается за сверхусилия команды. Видеозапись конференции была выложена в свободный доступ на YouTube. Выручка «Вымпелкома» в России в 2020 г. по МСФО упала на 5,3%, EBITDA – на 14,9%, число абонентов мобильной связи снизилось на 8,7%, согласно отчету группы Veon (в которую входит «Вымпелком»).
«Вымпелком» не одинок. Каждый десятый российский работник получил премию по итогам 2020 г., несмотря на ухудшение финансового положения нанимателя, показало совместное исследование «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI). По просьбе «Ведомостей» OMI опросила 11 940 работающих пользователей интернета, не менявших нанимателя в 2020 г. Выборка была взвешена по полу, возрасту и размеру населенных пунктов в соответствии с распределением онлайн-аудитории в России.
Так что же выдающегося совершили сотрудники «Вымпелкома» и насколько вообще обоснована практика премирования персонала и менеджмента при ухудшении результатов?