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Как «Вымпелком» сотрудников за сверхусилия в 2020 году премировал

Несмотря на невыполнение плана по корпоративным KPI и ухудшение финансовых показателей компании
Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») заплатит сотрудникам премию по итогам работы в 2020 г., несмотря на ухудшение ключевых финансово-экономических показателей по сравнению с 2019 г. и выполнение сводного плана по корпоративным целям только на 65,8%, сообщили топ-менеджеры компании на онлайновой конференции для сотрудников 31 марта. Официальное объяснение – бонус полагается за сверхусилия команды. Видеозапись конференции была выложена в свободный доступ на YouTube. Выручка «Вымпелкома» в России в 2020 г. по МСФО упала на 5,3%, EBITDA – на 14,9%, число абонентов мобильной связи снизилось на 8,7%, согласно отчету группы Veon (в которую входит «Вымпелком»).

«Вымпелком» не одинок. Каждый десятый российский работник получил премию по итогам 2020 г., несмотря на ухудшение финансового положения нанимателя, показало совместное исследование «Ведомостей» и компании Online Market Intelligence (OMI). По просьбе «Ведомостей» OMI опросила 11 940 работающих пользователей интернета, не менявших нанимателя в 2020 г. Выборка была взвешена по полу, возрасту и размеру населенных пунктов в соответствии с распределением онлайн-аудитории в России.

Так что же выдающегося совершили сотрудники «Вымпелкома» и насколько вообще обоснована практика премирования персонала и менеджмента при ухудшении результатов?

Меняя коэффициенты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных