Как «Вымпелком» сотрудников за сверхусилия в 2020 году премировал

Оператор сотовой связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») заплатит сотрудникам премию по итогам работы в 2020 г., несмотря на ухудшение ключевых финансово-экономических показателей по сравнению с 2019 г. и выполнение сводного плана по корпоративным целям только на 65,8%, сообщили топ-менеджеры компании на онлайновой конференции для сотрудников 31 марта. Официальное объяснение – бонус полагается за сверхусилия команды. Видеозапись конференции была выложена в свободный доступ на YouTube. Выручка «Вымпелкома» в России в 2020 г. по МСФО упала на 5,3%, EBITDA – на 14,9%, число абонентов мобильной связи снизилось на 8,7%, согласно отчету группы Veon (в которую входит «Вымпелком»).