Как мобильные операторы пытаются стать финансовыми супермаркетами
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Крупнейшие мобильные операторы все более активно предлагают финансовые продукты – как своим абонентам, так и просто желающим. Так они хотят использовать данные об абонентах, крепче привязать их к себе и стимулировать больше тратить, а также привлечь новых клиентов. Сами операторы не скрывают, что хотят стать для клиентов экосистемами и оказывать им услуги не только связи, но и банковские и инвестиционные.
Операторы инвестиций
Последнее время большая четверка («Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2) все активнее предлагают клиентам инвестировать через их сервисы – сайты-маркетплейсы и мобильные приложения. За это они обещают бонусы. Правда, набор объектов для инвестиций через операторов невелик, и оператор выступает только как посредник между клиентом и брокерской или управляющей компанией. Не все операторы дают возможность инвестировать через свои стандартные приложения и сайты – клиентам предлагается скачивать другие приложения, проходить дополнительную регистрацию.
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