Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4858 от 19.07.2019 под заголовком: Войти в связь с деньгами

Как мобильные операторы пытаются стать финансовыми супермаркетами

«Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 активно предлагают банковские и инвестиционные продукты

Крупнейшие мобильные операторы все более активно предлагают финансовые продукты – как своим абонентам, так и просто желающим. Так они хотят использовать данные об абонентах, крепче привязать их к себе и стимулировать больше тратить, а также привлечь новых клиентов. Сами операторы не скрывают, что хотят стать для клиентов экосистемами и оказывать им услуги не только связи, но и банковские и инвестиционные.

Операторы инвестиций

Последнее время большая четверка («Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2) все активнее предлагают клиентам инвестировать через их сервисы – сайты-маркетплейсы и мобильные приложения. За это они обещают бонусы. Правда, набор объектов для инвестиций через операторов невелик, и оператор выступает только как посредник между клиентом и брокерской или управляющей компанией. Не все операторы дают возможность инвестировать через свои стандартные приложения и сайты – клиентам предлагается скачивать другие приложения, проходить дополнительную регистрацию.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике