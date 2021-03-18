«Вымпелком» пригласит виртуальных операторов

«Вымпелком» пригласит виртуальных операторовТак оператор планирует компенсировать уменьшение абонентской базы
«Вымпелком» выходит на рынок услуг для виртуальных операторов – это будет новым отдельным бизнес-направлением, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний связи. «Планируется, что этот проект будет аналогичен «фабрике MVNO», которая действует в Tele2 с 2016 г.», – утверждает один из источников «Ведомостей». «Вымпелком» действительно планирует усилить это бизнес-направление, подтвердил человек, знакомый с его менеджерами.
Официальный представитель «Вымпелкома» не отрицает планов развития MVNO-бизнеса: «Мы готовы рассматривать интересные партнерские предложения в этой сфере».
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