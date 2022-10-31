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Около 70 000 россиян открыли счета в банках Узбекистана в 2022 году

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Около 70 000 россиян открыли счета в банках Узбекистана в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Узбекистана.

«С начала года 67 000 россиян открыли счета, и около половины из них находятся в Узбекистане на постоянной основе», — сообщил представитель финансового регулятора.

В пресс-службе отметили, что в республике сохраняется высокий спрос нерезидентов из России на карты банков Узбекистана, несмотря на введенные в сентябре ограничения для иностранцев: они могут открывать счета и карты только после 15 дней непрерывного пребывания в Узбекистане.

«Тинькофф банк» и ВТБ в конце сентября отметили рост числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья. Так, с 15 сентября по 15 октября клиенты ВТБ совершили свыше 7000 переводов в дружественные страны на сумму 2,1 млрд руб. через внутренний сервис трансграничных переводов.

Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней. Благодаря системе денежных переводов россияне могут отправлять деньги со своей карты на карту зарубежного банка или получать их за границей наличными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных