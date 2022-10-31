Около 70 000 россиян открыли счета в банках Узбекистана в 2022 году
Около 70 000 россиян открыли счета в банках Узбекистана в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Узбекистана.
«С начала года 67 000 россиян открыли счета, и около половины из них находятся в Узбекистане на постоянной основе», — сообщил представитель финансового регулятора.
В пресс-службе отметили, что в республике сохраняется высокий спрос нерезидентов из России на карты банков Узбекистана, несмотря на введенные в сентябре ограничения для иностранцев: они могут открывать счета и карты только после 15 дней непрерывного пребывания в Узбекистане.
Сейчас российская платежная система «Мир» работает в десяти странах, но в последнее время все больше иностранных банков начали отказываться от работы с ней. Благодаря системе денежных переводов россияне могут отправлять деньги со своей карты на карту зарубежного банка или получать их за границей наличными.
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