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«Тинькофф инвестиции» удалят бумаги Meta из перечня ликвидного имущества

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«Тинькофф инвестиции» удалят бумаги Meta (признана экстремистской и запрещена в России) из перечня ликвидного имущества 10 ноября в связи с остановкой торгов, следует из рассылки клиентам.

После того как бумаги уберут из перечня, их нельзя будет купить «с плечом» и они не смогут выступать обеспечением для маржинальной торговли.

«Если стоимость вашего портфеля опустится ниже минимальной маржи, ваша позиция может быть закрыта принудительно. Чтобы избежать маржин-колла, вы можете закрыть часть позиций самостоятельно или пополнить брокерский счет», — отмечено в сообщении (цитата по ТАСС).

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных.

Росфинмониторинг 11 октября внес корпорацию Meta в перечень террористов и экстремистов. «Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.», — говорится на сайте ведомства. Сенатор Андрей Клишас писал у себя в Telegram-канале, что использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных