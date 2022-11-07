«Тинькофф инвестиции» удалят бумаги Meta из перечня ликвидного имущества
«Тинькофф инвестиции» удалят бумаги Meta (признана экстремистской и запрещена в России) из перечня ликвидного имущества 10 ноября в связи с остановкой торгов, следует из рассылки клиентам.
После того как бумаги уберут из перечня, их нельзя будет купить «с плечом» и они не смогут выступать обеспечением для маржинальной торговли.
«Если стоимость вашего портфеля опустится ниже минимальной маржи, ваша позиция может быть закрыта принудительно. Чтобы избежать маржин-колла, вы можете закрыть часть позиций самостоятельно или пополнить брокерский счет», — отмечено в сообщении (цитата по ТАСС).
21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных.
Росфинмониторинг 11 октября внес корпорацию Meta в перечень террористов и экстремистов. «Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: <...> 2. META PLATFORMS INC.», — говорится на сайте ведомства. Сенатор Андрей Клишас писал у себя в Telegram-канале, что использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.
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