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Финансы

Минфин США разрешил необходимые для работы диппредставительств РФ операции

Ведомости

Министерство финансов США разрешило физическим и юридическим лицам страны участвовать в операциях, необходимых для работы российских дипломатических представительств, следует из положений генеральной лицензии ведомства. 

«Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что государственный департамент обязал дипломатов предупреждать о выездах за пределы Вашингтона и передавать точный маршрут.

«Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — отметил он. По словам Антонова, у российских и американских дипломатов в Вашингтоне есть лишь «фрагментарные контакты».

9 ноября министерство внешней торговли Великобритании выдало генеральную лицензию на оказание финансовых услуг для поставок удобрений из России в третьи страны. что позволит осуществлять такую деятельность в условиях санкций. Лицензия распространяется только на поставки удобрений с содержанием нитрата аммония и аммиака в водном растворе, предназначенных для сельскохозяйственного использования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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