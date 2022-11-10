Минфин США разрешил необходимые для работы диппредставительств РФ операции

«Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — отметил он. По словам Антонова, у российских и американских дипломатов в Вашингтоне есть лишь «фрагментарные контакты».