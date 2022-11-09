Британия разрешила оказание финансовых услуг при поставке российских удобрений
Министерство внешней торговли Великобритании выдало генеральную лицензию на оказание финансовых услуг для поставок удобрений из России в третьи страны.
«Генеральная лицензия разрешает оказание финансовых услуг и предоставление средств лицу, связанному с Россией, для поставки или доставки определенных удобрений из России в третью страну», – говорится в сообщении.
Лицензия вступает в силу сегодня и распространяется только на поставки удобрений с содержанием нитрата аммония и аммиака в водном растворе, предназначенных для сельскохозяйственного использования.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений. 7 ноября постпредство России заявило об обещании ООН в ближайшее время снять ограничения на вывоз российской продукции.
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