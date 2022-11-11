ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карты

25 октября ВТБ запустил собственный сервис переводов за границу по номеру телефона в дружественные страны. Первой к системе подключилась Армения. Уточнялось, что переводы будут доступны для физических лиц, которые имеют открытый счет в «дочке» ВТБ. Перевод осуществляется с рублевого счета физического лица. Средства зачисляются на карту или счет в валюте получателя, конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется по курсу ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии – она составит 1% от суммы перевода.