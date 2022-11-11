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Финансы

ВТБ запустил трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карты

Ведомости

У клиентов ВТБ появилась возможность осуществлять трансграничные переводы в страны СНГ по номеру карт платежных систем этих стран, сообщил член правления ВТБ Святослав Островский, пишет ТАСС. 

 «Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии», — рассказал Островский на форуме Finopolis, который проходит в Москве с 10 по 11 ноября.

Для этого необходимо указать только номер карты получателя и его ФИО. По его словам, деньги поступят «мгновенно». Комиссия при переводе составит 1% от суммы перевода (минимум 50 руб). Островский уточнил, что лимиты по операциям составляют от 150 000 руб. в сутки и до 300 000 руб. в месяц. Услуга доступна в ВТБ онлайн для устройств Android и в интернет-банке 

25 октября ВТБ запустил собственный сервис переводов за границу по номеру телефона в дружественные страны. Первой к системе подключилась Армения. Уточнялось, что переводы будут доступны для физических лиц, которые имеют открытый счет в «дочке» ВТБ. Перевод осуществляется с рублевого счета физического лица. Средства зачисляются на карту или счет в валюте получателя, конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется по курсу ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии – она составит 1% от суммы перевода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных