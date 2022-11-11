В ЦБ оценили возможность уголовного преследования держателей акций Meta

«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», – приводит его слова ТАСС.