В ЦБ оценили возможность уголовного преследования держателей акций Meta
Держателям акций Meta (признана экстремистской и запрещена в России), вероятно, может грозить уголовное преследование, если будет принято решение считать ее бумаги экстремистскими вложениями, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022.
«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», – приводит его слова ТАСС.
В октябре СПБ биржа сообщила, что свернет все операции с акциями Meta до 14 ноября в связи с ее включением в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 11 октября.
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Принадлежащие ей Instagram и Facebook на территории России были заблокированы.
Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стало решение корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине.
В марте вице-президент Meta Ник Клегг подчеркивал, что на платформах компании не допускается публикация призывов к убийству глав государств и насилию против «русских в целом». В ответ зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что таких действий недостаточно, и назвал решения Meta «половинчатыми».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса