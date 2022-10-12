СПБ биржа свернет все операции с акциями Meta до 14 ноября
СПБ биржа заявила, что до 14 ноября прекратит все операции с акциями компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в связи с ее включением в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ограничения будут вводить постепенно: с 13 октября перестанут приниматься заявки, направленные на открытие и увеличение необеспеченной плановой позиции на продажу акций с расчетами 17 октября и позднее. 9 ноября акции будут доступны в режиме основных торгов для заключения договоров участниками торгов до 22:15 мск, при этом с 22:00 по 22:15 – только при условии подачи заявок участниками торгов категории В.
С 11 ноября будет введено ограничение на заключение договоров репо в отношении акций этой компании в режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» с кодом расчетов Т0Т1.
«С 14 ноября 2022 г. акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов», – говорится в сообщении.
Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов накануне, 11 октября.
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook (принадлежат Meta) на территории России были заблокированы.
Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стали планы корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине.
В марте вице-президент Meta Ник Клегг подчеркивал, что на платформах компании не допускается публикация призывов к убийству глав государств и насилию против «русских в целом». В ответ зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что таких действий недостаточно, и назвал решения Meta «половинчатыми».
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