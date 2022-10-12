СПБ биржа свернет все операции с акциями Meta до 14 ноября

Ограничения будут вводить постепенно: с 13 октября перестанут приниматься заявки, направленные на открытие и увеличение необеспеченной плановой позиции на продажу акций с расчетами 17 октября и позднее. 9 ноября акции будут доступны в режиме основных торгов для заключения договоров участниками торгов до 22:15 мск, при этом с 22:00 по 22:15 – только при условии подачи заявок участниками торгов категории В.