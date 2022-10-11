Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов

Позже в Госдуме предложили пересмотреть блокировку Instagram. Так, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что данная платформа важна как для бизнеса, так и для общения. Кроме того, член партии, глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин пообещал попросить Генпрокуратуру проверить возможность разблокировки соцсети.