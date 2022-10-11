Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов
Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
Помимо Meta, в список также включили движение «Весна». В конце сентября 2022 г. прокуратура Санкт-Петербурга попросила городской суд признать его экстремистским. В прокуратуре пояснили, что деятельность этого движения «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ».
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России были заблокированы.
Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стали планы корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине. Об изменениях в правилах сообщества Instagram сообщило агентство Reuters 10 марта.
В марте вице-президент Meta Ник Клегг подчеркивал, что на платформах компании не допускается публикация призывов к убийству глав государств и насилию против «русских в целом». В ответ зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что таких действий недостаточно, и назвал решения Meta «половинчатыми».
Позже в Госдуме предложили пересмотреть блокировку Instagram. Так, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что данная платформа важна как для бизнеса, так и для общения. Кроме того, член партии, глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин пообещал попросить Генпрокуратуру проверить возможность разблокировки соцсети.
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