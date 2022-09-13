Газета
Медиа

В Госдуме предложили разблокировать Instagram

Ведомости

В ходе выступления в Госдуме лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поднял вопрос о разблокировке Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По мнению политика, соцсеть исправилась.

«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram», — заявил Нечаев (цитата по «РИА Новости»).

Он предложил подумать о разблокировке платформы, так как та стала себя «хорошо вести». Нечаев добавил, что запрет Instagram в России не останавливает граждан страны от использования соцсети с помощью VPN-сервисов. «Это было важно и для бизнеса, особенно небольшого, и для самих людей как способ общения с друзьями», — отметил лидер «Новых людей».

Ранее «Новые люди» уже говорили о планах вынести на обсуждение вопрос о разблокировке Instagram. В середине августа член партии, глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин пообещал попросить Генпрокуратуру проверить возможность разблокировки соцсети.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Instagram может быть разблокирован в том случае, если изменит свою политику и принесет официальные извинения.

В марте вице-президент Meta Ник Клегг подчеркивал, что на платформах компании не допускается публикация призывов к убийству глав государств и насилию против «русских в целом». Горелкин в ответ заявил, что таких действий недостаточно, и назвал решения Meta «половинчатыми».

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало «размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов» с призывами к насилию, которые касались российских военных. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России были заблокированы.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных