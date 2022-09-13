В Госдуме предложили разблокировать Instagram
В ходе выступления в Госдуме лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поднял вопрос о разблокировке Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По мнению политика, соцсеть исправилась.
«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram», — заявил Нечаев (цитата по «РИА Новости»).
Он предложил подумать о разблокировке платформы, так как та стала себя «хорошо вести». Нечаев добавил, что запрет Instagram в России не останавливает граждан страны от использования соцсети с помощью VPN-сервисов. «Это было важно и для бизнеса, особенно небольшого, и для самих людей как способ общения с друзьями», — отметил лидер «Новых людей».
Ранее «Новые люди» уже говорили о планах вынести на обсуждение вопрос о разблокировке Instagram. В середине августа член партии, глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин пообещал попросить Генпрокуратуру проверить возможность разблокировки соцсети.
До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Instagram может быть разблокирован в том случае, если изменит свою политику и принесет официальные извинения.
В марте вице-президент Meta Ник Клегг подчеркивал, что на платформах компании не допускается публикация призывов к убийству глав государств и насилию против «русских в целом». Горелкин в ответ заявил, что таких действий недостаточно, и назвал решения Meta «половинчатыми».
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало «размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов» с призывами к насилию, которые касались российских военных. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России были заблокированы.
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