В Госдуме предложили разблокировать Instagram

Он предложил подумать о разблокировке платформы, так как та стала себя «хорошо вести». Нечаев добавил, что запрет Instagram в России не останавливает граждан страны от использования соцсети с помощью VPN-сервисов. «Это было важно и для бизнеса, особенно небольшого, и для самих людей как способ общения с друзьями», — отметил лидер «Новых людей».