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В Госдуме попросят Генпрокуратуру рассмотреть возможность разблокировки Instagram

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Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия «Новые люди») на встрече с блогерами в Екатеринбурге пообещал попросить Генпрокуратуру проверить возможность разблокировки Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, есть ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», – приводятся его слова на сайте партии «Новые люди».

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов с призывами к насилию, которые касались российских военных. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России заблокированы.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Instagram будет разблокирован в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных