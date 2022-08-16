В Госдуме попросят Генпрокуратуру рассмотреть возможность разблокировки Instagram

«Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, есть ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», – приводятся его слова на сайте партии «Новые люди».