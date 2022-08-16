В Госдуме попросят Генпрокуратуру рассмотреть возможность разблокировки Instagram
Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия «Новые люди») на встрече с блогерами в Екатеринбурге пообещал попросить Генпрокуратуру проверить возможность разблокировки Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, есть ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», – приводятся его слова на сайте партии «Новые люди».
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов с призывами к насилию, которые касались российских военных. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России заблокированы.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Instagram будет разблокирован в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.