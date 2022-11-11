В Газпромбанке предложили создать репозиторий для смарт-контрактов

«Необходимо решить, как будут регулироваться смарт-контракты, и я предлагаю проработать идею создания репозитория. Его участниками могли бы стать те банки, которые сейчас пилотируют цифровой рубль. Это обеспечило бы качество и прозрачность смарт-контрактов. И в целом репозиторий для смарт-контрактов мог бы стать новой технологической платформой», — заявил Зауэрс, его слова приводит пресс-служба банка.