В Газпромбанке предложили создать репозиторий для смарт-контрактов
В России следует создать специальный репозиторий для регулирования смарт-контрактов, участниками которого могли бы стать банки, которые начали в тестовом режиме работать с цифровым рублем. С таким предложением выступил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрc в ходе пленарной дискуссии «Цифровой рубль и развитие ЦФА» на форуме Finopolis.
«Необходимо решить, как будут регулироваться смарт-контракты, и я предлагаю проработать идею создания репозитория. Его участниками могли бы стать те банки, которые сейчас пилотируют цифровой рубль. Это обеспечило бы качество и прозрачность смарт-контрактов. И в целом репозиторий для смарт-контрактов мог бы стать новой технологической платформой», — заявил Зауэрс, его слова приводит пресс-служба банка.
В кредитной организации отметили, что предложение топ-менеджера поддержала зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
В рамках дискуссии Зауэрс также отметил, что использование цифровых финансовых активов (ЦФА) позволяет снизить транзакционные издержки при выпуске ценных бумаг, также они помогают увеличить скорость размещения. Кроме того, Зауэрс предложил Банку России организовать пилотный проект с применением квантовых технологий для работы с цифровым рублем.
«Если подумать про чуть более дальние горизонты, то, если в 2023 г. мы попробуем пропилотировать квантовую криптографию и внедрить ее в цифровой рубль, возможно, через 5-10 лет рубль будет не цифровой, а квантовый», — добавил он.