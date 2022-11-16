Путин поддержал повышение доступности процедуры внесудебного банкротства
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение расширить категории граждан, которые могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. Трансляция совещания велась на сайте Кремля.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании предложил предоставить возможность внесудебного банкротства пенсионерам и получателям льгот, а также уменьшить минимальную планку долга до 25 000 руб., а максимальную – увеличить до 1 млн руб. Предельный срок исполнительных производств Решетников предложил ограничить до семи лет. Повторная же процедура внесудебного банкротства должна быть доступна по истечении пяти лет вместо десяти, добавил он.
«Согласен полностью и прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшую сумму кредита... но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, пьют кровь из людей прямо до гробовой доски», – сказал Путин.
Президент поддержал предложения Решетникова и призвал приступить к реализации этих мер как можно скорее, выразив при этом надежду, что банки на фоне нововведений станут ответственнее подходить к выдаче потребкредитов.
Возможность внесудебного банкротства ввели в качестве альтернативы судебному. С 1 сентября 2020 г. должник может бесплатно подать заявление в МФЦ, если его долги не менее 50 000 и не более 500 000 руб., а также если в его отношении завершено исполнительное производство из-за отсутствия дохода и имущества для взыскания. Внесудебное банкротство должно длиться полгода и завершается признанием долгов безнадежными.
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