Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 млрд рублей
Министерство финансов России разместило облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 млрд руб. при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 трлн руб., следует из сообщения на сайте ведомства.
«Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством Российской Федерации макроэкономической политике», — отмечено в сообщении.
Министерство провело аукционы по размещению новых выпусков ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК с погашением в 2032 и 2033 гг. соответственно, а также выпуска ОФЗ-ИН с погашением в 2032 г.
В октябре после почти месячного перерыва Минфин предложил два выпуска ОФЗ по 25 млрд руб. каждый – восьмилетние облигации с купоном, привязанным к рыночным ставкам на денежном рынке RUONIA (флоатеры), и девятилетние бумаги.
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