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Финансы

Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 млрд рублей

Ведомости

Министерство финансов России разместило облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 млрд руб. при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 трлн руб., следует из сообщения на сайте ведомства.

«Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством Российской Федерации макроэкономической политике», — отмечено в сообщении.

Министерство провело аукционы по размещению новых выпусков ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК с погашением в 2032 и 2033 гг. соответственно, а также выпуска ОФЗ-ИН с погашением в 2032 г.

В октябре после почти месячного перерыва Минфин предложил два выпуска ОФЗ по 25 млрд руб. каждый – восьмилетние облигации с купоном, привязанным к рыночным ставкам на денежном рынке RUONIA (флоатеры), и девятилетние бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных