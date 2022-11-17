Международные резервы России за неделю выросли на $10,5 млрд
С 4 по 11 ноября международные резервы России увеличились на $10,5 млрд до $552,1 млрд. Об этом сообщает Банк России.
«Объем международных резервов по состоянию на 11 ноября составил 552,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 10,5 млрд долларов США, или на 1,9%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.
Неделей ранее Центробанк отмечал сокращение резервов. С 28 октября по 4 ноября они уменьшились на $8,5 млрд (1,5%) и составили $541,6 млрд.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заблокировано активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро) — около 10% от общего количества международных активов РФ, отметил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, добавил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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