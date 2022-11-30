«Тинькофф» сообщил о закрытии биржевого фонда «Тинькофф SPAC»

В «Тинькофф капитале» пояснили, что закрытие фонда связано с падением фондовых индексов США, в результате которого сократилось количество компаний, которые хотят пройти листинг на американских биржах. Большинство SPAC-компаний начали прекращать свое существование, даже не находя объекта для слияния. Поэтому наполнять фонд по этой стратегии нечем, добавили в компании. Вместе с тем аналитики «Тинькофф» в ближайшее время не видят перспектив для оживления этого рынка.