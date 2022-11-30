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«Тинькофф» сообщил о закрытии биржевого фонда «Тинькофф SPAC»

Ведомости

Управляющая компания «Тинькофф капитал» решила закрыть биржевой фонд «Тинькофф SPAC» (TSPV), говорится на сайте компании. Причина тому — падение популярности SPAC-компаний.

«Тинькофф SPAC» занимается инвестированием в SPAC-компании — это специальные компании, которые ищут стартапы и выводят их на американские биржи через слияние.

В «Тинькофф капитале» пояснили, что закрытие фонда связано с падением фондовых индексов США, в результате которого сократилось количество компаний, которые хотят пройти листинг на американских биржах. Большинство SPAC-компаний начали прекращать свое существование, даже не находя объекта для слияния. Поэтому наполнять фонд по этой стратегии нечем, добавили в компании. Вместе с тем аналитики «Тинькофф» в ближайшее время не видят перспектив для оживления этого рынка.

В компании также сообщили, что инвесторы могут прямо сейчас продать паи TSPV или дождаться прекращения фонда и получить средства после этого. 

На сайте поясняется, как будет проходить закрытие фонда. Планируемая дата закрытия «Тинькофф SPAC» — 23 декабря. До этого инвесторы могут продать паи. Отмечается, что с 1 декабря они будут продаваться за рубли. В течение 2-8 месяцев со дня приостановки торгов будут перечислены деньги держателям паев, сообщили в компании.

«Все остальные фонды Тинькофф продолжат торговаться в прежнем режиме. На них падение популярности SPAC‑компаний не повлияло», — отметили в компании.

Ранее «Ведомости» сообщали, что чистая прибыль группы TCS Group (владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием» и проч.) в III квартале составила 5,9 млрд руб., снизившись в 2,8 раза относительно того же периода год назад. За январь-сентябрь финансовый результат группы достиг 10,1 млрд руб. – это в 4,6 раза меньше показателя 2021 г. После начала спецоперации «Тинькофф» еще не раскрывала абсолютные значения своих квартальных результатов.

Падение прибыли в группе объясняют главным образом ростом стоимости фондирования и консервативным подходом к созданию резервов. «Тинькофф» продолжает значительно поддерживать ликвидность и буферы капитала (абсолютные показатели не раскрываются), что позволит группе в дальнейшем «адаптироваться к меняющимся условиям и использовать возможности роста по мере их появления», говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных