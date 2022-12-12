Гендиректор «Гознака» допустил возвращение пятирублевых купюр
Купюры номиналом пять и десять рублей могут вернуться в оборот уже в 2023 г. Такую возможность допустил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «Известиям».
«Я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — сказал он.
Трачук добавил, что ситуация может отличаться в зависимости от региона. По его словам, если где-то десятирублевых монет будет не хватать, то Банк России примет решение о выпуске таких банкнот именно в этом субъекте.
Он отметил, что при подготовке к возобновлению выпуска банкнот низких номиналов сложнее всего было с пятирублевой, поскольку ее печатали лишь один раз в 1997 г. «Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие», — рассказал Трачук.
О планах возобновить выпуск купюр по 5 и 10 рублей ранее сообщали в Центробанке. В июле 2022 г. зампред ЦБ Сергей Белов уточнил, что пятирублевая банкнота образца 1997 г. будет модернизирована. По его словам, раньше купюры быстро изнашивались, однако сейчас технологии позволяют «лакировать» банкноту, что увеличивает срок ее службы на 30%. Он добавил, что речи о замене монет на купюры не идет, в обращении будут находиться и те, и другие.