Гендиректор «Гознака» допустил возвращение пятирублевых купюр

О планах возобновить выпуск купюр по 5 и 10 рублей ранее сообщали в Центробанке. В июле 2022 г. зампред ЦБ Сергей Белов уточнил, что пятирублевая банкнота образца 1997 г. будет модернизирована. По его словам, раньше купюры быстро изнашивались, однако сейчас технологии позволяют «лакировать» банкноту, что увеличивает срок ее службы на 30%. Он добавил, что речи о замене монет на купюры не идет, в обращении будут находиться и те, и другие.