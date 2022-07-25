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ЦБ планирует возобновить выпуск банкнот по 5 и 10 рублей

Ведомости

Банк России планирует в конце 2022 г. возобновить выпуск банкноты номиналом 10 руб. образца 1997 г., а в 2025 г. она будет модернизирована, сообщила газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова. По его словам, в конце года также могут начать печатать банкноту в 5 руб., если такое решение будет принято. Банкноту номиналом 10 руб. перестали выпускать в 2013 г., номиналом 5 руб. — в 1998 г.

Белов пояснил, что в 2000-е гг. эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались. Купюры решили заменить на монеты: они дороже в производстве, однако дольше служат. «Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», — рассказал Белов.

Он отметил, что с 2009 г. выросла стоимость металла и в итоге чеканка монет оказалась затратной. От увеличения срока службы банкнот номиналом 10 руб. будет экономический эффект, поэтому регулятор посчитал целесообразным возобновить их выпуск. Белов подчеркнул, что речь не идет о замене монет в 5 и 10 руб. банкнотами: в обращении будут находиться и те, и другие.

30 июня Банк России представил обновленную банкноту в 100 руб. Преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый, основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Новые банкноты постепенно появятся в обращении и будут обращаться наряду с существующими сторублевками образца 1997 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных