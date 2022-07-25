ЦБ планирует возобновить выпуск банкнот по 5 и 10 рублей
Банк России планирует в конце 2022 г. возобновить выпуск банкноты номиналом 10 руб. образца 1997 г., а в 2025 г. она будет модернизирована, сообщила газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова. По его словам, в конце года также могут начать печатать банкноту в 5 руб., если такое решение будет принято. Банкноту номиналом 10 руб. перестали выпускать в 2013 г., номиналом 5 руб. — в 1998 г.
Белов пояснил, что в 2000-е гг. эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались. Купюры решили заменить на монеты: они дороже в производстве, однако дольше служат. «Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», — рассказал Белов.
Он отметил, что с 2009 г. выросла стоимость металла и в итоге чеканка монет оказалась затратной. От увеличения срока службы банкнот номиналом 10 руб. будет экономический эффект, поэтому регулятор посчитал целесообразным возобновить их выпуск. Белов подчеркнул, что речь не идет о замене монет в 5 и 10 руб. банкнотами: в обращении будут находиться и те, и другие.
30 июня Банк России представил обновленную банкноту в 100 руб. Преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый, основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Новые банкноты постепенно появятся в обращении и будут обращаться наряду с существующими сторублевками образца 1997 г.
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