ЦБ планирует возобновить выпуск банкнот по 5 и 10 рублей

Банк России планирует в конце 2022 г. возобновить выпуск банкноты номиналом 10 руб. образца 1997 г., а в 2025 г. она будет модернизирована, сообщила газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова. По его словам, в конце года также могут начать печатать банкноту в 5 руб., если такое решение будет принято. Банкноту номиналом 10 руб. перестали выпускать в 2013 г., номиналом 5 руб. — в 1998 г.