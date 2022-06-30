Газета
Финансы

ЦБ представил новую банкноту в 100 рублей

Ведомости

Банк России с 30 июня введет в оборот обновленную купюру номиналом 100 р., сообщили в пресс-службе регулятора.

Преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый, основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату.

В обращении обновленные банкноты появятся постепенно, и они будут являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г., включая модификации 2001 и 2004 г.

В ЦБ уточнили, что модернизированная банкнота имеет усиленный защитный комплекс по аналогии с купюрами номиналом 200 руб. На банкноте присутствует QR-код страницы Банка России, где указана подробная информация о признаках ее подлинности.

23 марта 2021 г. в пресс-службе Банка России сообщили, что в период с 2021 по 2025 г. проведет плановую модернизацию банкнот, включая совершенствование защиты и обновление дизайна. Под обновление попадут купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Дизайн обновленных банкнот будет посвещен федеральным округам: на купюре в 100 руб. Будет отображен Центральный федеральный округ, на 10 руб. – Сибирский, на 50 руб. – Северо-Западный, на 500 руб. – Северо-Кавказский, на 1000 руб. – Приволжский, на 5000 руб.– Уральский.

Смотреть / 
4 фото

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных