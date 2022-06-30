ЦБ представил новую банкноту в 100 рублей

23 марта 2021 г. в пресс-службе Банка России сообщили, что в период с 2021 по 2025 г. проведет плановую модернизацию банкнот, включая совершенствование защиты и обновление дизайна. Под обновление попадут купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Дизайн обновленных банкнот будет посвещен федеральным округам: на купюре в 100 руб. Будет отображен Центральный федеральный округ, на 10 руб. – Сибирский, на 50 руб. – Северо-Западный, на 500 руб. – Северо-Кавказский, на 1000 руб. – Приволжский, на 5000 руб.– Уральский.