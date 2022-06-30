ЦБ представил новую банкноту в 100 рублей
Банк России с 30 июня введет в оборот обновленную купюру номиналом 100 р., сообщили в пресс-службе регулятора.
Преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый, основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату.
В обращении обновленные банкноты появятся постепенно, и они будут являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г., включая модификации 2001 и 2004 г.
В ЦБ уточнили, что модернизированная банкнота имеет усиленный защитный комплекс по аналогии с купюрами номиналом 200 руб. На банкноте присутствует QR-код страницы Банка России, где указана подробная информация о признаках ее подлинности.
23 марта 2021 г. в пресс-службе Банка России сообщили, что в период с 2021 по 2025 г. проведет плановую модернизацию банкнот, включая совершенствование защиты и обновление дизайна. Под обновление попадут купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Дизайн обновленных банкнот будет посвещен федеральным округам: на купюре в 100 руб. Будет отображен Центральный федеральный округ, на 10 руб. – Сибирский, на 50 руб. – Северо-Западный, на 500 руб. – Северо-Кавказский, на 1000 руб. – Приволжский, на 5000 руб.– Уральский.