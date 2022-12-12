Профицит федерального бюджета в январе - ноябре превысил 557 млрд рублей

Так, все три года бюджет будет с дефицитом, при этом дефицит постепенно будет сокращаться. В 2023 г. он составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП), в 2024 г. — 2,2 трлн руб. (1,4%), в 2025 г. — 1,3 трлн руб. (0,7%). Покрывать дефицит планируется путем госзаимствований, следует из документа.