Профицит федерального бюджета в январе - ноябре превысил 557 млрд рублей
Федеральный бюджет России за первые десять месяцев этого года был исполнен с профицитом в 557,02 млрд руб., следует из предварительной оценки Минфина.
Объем поступивших доходов за этот период составил почти 24,78 трлн руб., что составляет 99% от запланированного. Расходы же составили около 24,22 трлн руб. – 102,2% к запланированному объему и 83,4% к сводной бюджетной росписи.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 17,28 трлн руб., что на 3% выше прогнозных показателей на 2022 г., а Федеральная таможенная служба – 5,62 трлн руб., что на 9,6% ниже прогнозных показателей. Другие федеральные органы перечислили 1,87 трлн руб., что на 6,9% ниже прогнозных показателей.
Нефтегазовые доходы бюджета в январе – ноябре составили 10,65 трлн руб. (111,7% от запланированных показателей), ненефтегазовые — 14,12 трлн руб. (91,3%).
Федеральный бюджет в январе – октябре был исполнен с профицитом в 128,4 млрд руб.: расходы составили 22 трлн руб., доходы – 22,1 трлн руб., из них нефтегазовые – 9,8 трлн руб., свидетельствуют предварительные данные Минфина.
На прошлой неделе Минфин существенно скорректировал оценку дефицита бюджета в 2022 г.: теперь он прогнозируется на уровне около 2% ВВП вместо ожидавшихся в сентябре 0,9% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Таким образом, дефицит по итогам года может составить около 2,9 трлн руб. вместо 1,3 трлн, писали ранее «Ведомости».
5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Согласно закону, в 2023 г. доходы бюджета составят 26,1 трлн руб., а расходы — 29 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. доходы ожидаются на уровне 27,2 трлн руб. и 27,9 трлн руб., а расходы составят 29,4 трлн руб. и 29,2 трлн руб.
Так, все три года бюджет будет с дефицитом, при этом дефицит постепенно будет сокращаться. В 2023 г. он составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП), в 2024 г. — 2,2 трлн руб. (1,4%), в 2025 г. — 1,3 трлн руб. (0,7%). Покрывать дефицит планируется путем госзаимствований, следует из документа.