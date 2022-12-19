Евро поднялся выше 72 рублей впервые с 11 мая
В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 11 мая превысил 72 руб., следует из данных Мосбиржи.
По данным на 15.35 мск, курс евро рос на 2,97 руб. до 72,07 руб. Курс доллара при этом по состоянию на 15.35 увеличился до 67,93 руб. (+3,31 руб.).
Рубль начал слабеть на прошлой неделе. Доллар за пять дней с 12 по 16 декабря вырос на 3,56% (2 руб. 22 коп.) до 64,65 руб., евро – на 5,42% (3 руб. 55 коп.) до 69,1 руб. Юань за это время потерял 3,35% (30 коп.), опустившись до 9,279 руб. Доллар и евро растут седьмую сессию подряд.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.