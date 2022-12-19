Евро поднялся выше 72 рублей впервые с 11 мая

Рубль начал слабеть на прошлой неделе. Доллар за пять дней с 12 по 16 декабря вырос на 3,56% (2 руб. 22 коп.) до 64,65 руб., евро – на 5,42% (3 руб. 55 коп.) до 69,1 руб. Юань за это время потерял 3,35% (30 коп.), опустившись до 9,279 руб. Доллар и евро растут седьмую сессию подряд.