Курсы доллара и евро достигли максимумов конца мая

Курсы доллара и евро достигли максимумов конца маяЭксперты предупреждают, что это только начало ослабления рубля
Курс доллара впервые с конца мая превысил 66 руб. – к 13:00 мск американская валюта дорожала на Мосбирже на 2,83% (1,83 руб.) до 66,48 руб. Евро торгуется на 2,4% (1,66 руб.) выше закрытия 16 декабря – по 70,76 руб. Юань прибавил 2,48% (23 коп.) и стоит 9,514 руб. Доллар торгуется выше 66 руб. впервые с 30 мая (тогда максимум за день был 67,21 руб.), европейская валюта – с 27 мая (71,69 руб.).
Рубль начал безостановочно слабеть на прошлой неделе. Доллар за пять дней с 12 по 16 декабря вырос на 3,56% (2 руб. 22 коп.) до 64,65 руб., евро – на 5,42% (3 руб. 55 коп.) до 69,1 руб. Юань за это время потерял 3,35% (30 коп.), опустившись до 9,279 руб. Доллар и евро растут шестую сессию подряд.
Курс рубля слабеет весь декабрь, напомнил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он предполагает, что уже начинает сказываться значительное снижение цены на экспортную российскую нефть марки Urals. Ранее Минфин опубликовал расчет экспортной пошлины на январь. Из него следует, что средняя цена нефти Urals с 15 ноября по 14 декабря составила $57,5 за баррель. В ноябре средняя цена Urals была на $66,47 за баррель против $70,62 за баррель в октябре. Столь низкая стоимость была обусловлена высокими скидками на российскую нефть после введенного эмбарго Европы на импорт российской нефти, объясняет аналитик. В совокупности это приводит к падению доходов от экспорта и, как следствие, к сокращению предложения валюты на рынке, делает вывод Потавин.
Причина возвращения к полугодовым максимумам – расхождение темпов роста экспортных потоков и восстановления импортных поставок, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Если ранее предложение инвалют было намного выше спроса и рубль резко укреплялся всю весну и лето, вспоминает эксперт, то к осени стало очевидно: скорость наращения профицита внешней торговли резко замедляется. Это, по мнению, Зельцера, предвестник грядущего ослабления рубля.
Оба аналитика сходятся в краткосрочных прогнозах на доллар. Курс американской валюты преодолел ближайшее сильное сопротивление на 65 руб./$ и теперь стоит ждать продолжения роста до следующего рубежа 67,5 руб./$, предполагает Потавин. По его мнению, дальнейшее ослабление российской валюты до отметки 70 руб./$ – это перспектива начала 2023 г.
После прорыва многомесячной консолидации в области 8,5 руб. юань было уже не остановить, говорит Зельцер. По его мнению, китайской валюте помогал как глобальный фактор падения доллара и смягчения антиковидных барьеров в КНР, так и рост спроса на юань на Мосбирже в ситуации роста рисков по токсичным валютам. План движения к 10 руб. за юань в начале 2023 г. в БКС сохраняется.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности. Более того, ослабление рубля должно позитивно отразиться на российском бюджете, для которого всегда являлся актуальным вопрос переоценки валютных доходов от внешнеторговых операций. По прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара по итогам года составит 68,1 руб. после 73,6 руб. в 2021 г.