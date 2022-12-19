Курсы доллара и евро достигли максимумов конца мая

Курс рубля слабеет весь декабрь, напомнил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он предполагает, что уже начинает сказываться значительное снижение цены на экспортную российскую нефть марки Urals. Ранее Минфин опубликовал расчет экспортной пошлины на январь. Из него следует, что средняя цена нефти Urals с 15 ноября по 14 декабря составила $57,5 за баррель. В ноябре средняя цена Urals была на $66,47 за баррель против $70,62 за баррель в октябре. Столь низкая стоимость была обусловлена высокими скидками на российскую нефть после введенного эмбарго Европы на импорт российской нефти, объясняет аналитик. В совокупности это приводит к падению доходов от экспорта и, как следствие, к сокращению предложения валюты на рынке, делает вывод Потавин.