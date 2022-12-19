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Финансы

Объем замороженных в Германии российских активов превысил 5 млрд евро

Ведомости

Германия заморозила активы российских физических и юридических лиц на 5,046 млрд евро, передает агентство DPA со ссылкой на ответ правительства ФРГ.

Объем замороженных финансовых средств в рамках общей суммы составляет чуть более 2,2 млрд евро, еще почти 1,1 млрд евро приходится на движимое имущество. Остальное связано с иными активами, агентство не уточняет эту информацию.

Всего страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Цифру в 300 млрд евро ранее называла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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