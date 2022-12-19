Объем замороженных в Германии российских активов превысил 5 млрд евро
Германия заморозила активы российских физических и юридических лиц на 5,046 млрд евро, передает агентство DPA со ссылкой на ответ правительства ФРГ.
Объем замороженных финансовых средств в рамках общей суммы составляет чуть более 2,2 млрд евро, еще почти 1,1 млрд евро приходится на движимое имущество. Остальное связано с иными активами, агентство не уточняет эту информацию.
Всего страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Цифру в 300 млрд евро ранее называла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.