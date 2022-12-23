«Коммерсантъ» узнал о возможном снижении ценза для инвесторов до 20 млн рублей
Центробанк смягчил требования к имущественному цензу для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Изначально Банк России настаивал на повышении ценза в пять раз — с 6 млн до 30 млн руб. Однако, по данным собеседников издания, на данный момент регулятор обсуждает планку в 20 млн руб. Другой источник утверждает, что речь идет о цензе на уровне 15-20 млн руб.
Квалинвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.
В ЦБ назвали имущественный ценз «не самым эффективным» критерием. Регулятор отметил, что в будущем планируется включить в список критериев любое экономическое образование, которое получено в государственном вузе. Банк России допустил, что также будет учитываться юридическое образование. Кроме того, уточнили в ЦБ, обсуждается идея «специального квалификационного экзамена как альтернативного критерия».
Банк России предложил увеличить размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, с 6 до 30 млн руб. в июле 2022 г. «Это соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу», — пояснили в ЦБ.
Также ЦБ анонсировал создание единого реестра квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование, чтобы после смены брокера клиентам не нужно было проходить его заново.