«Коммерсантъ» узнал о возможном снижении ценза для инвесторов до 20 млн рублей

Квалинвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.