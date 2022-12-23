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Финансы

«Коммерсантъ» узнал о возможном снижении ценза для инвесторов до 20 млн рублей

Ведомости

Центробанк смягчил требования к имущественному цензу для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Изначально Банк России настаивал на повышении ценза в пять раз — с 6 млн до 30 млн руб. Однако, по данным собеседников издания, на данный момент регулятор обсуждает планку в 20 млн руб. Другой источник утверждает, что речь идет о цензе на уровне 15-20 млн руб.

Квалинвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Чтобы получить такой статус, нужно подходить под один из критериев: владеть не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.

В ЦБ назвали имущественный ценз «не самым эффективным» критерием. Регулятор отметил, что в будущем планируется включить в список критериев любое экономическое образование, которое получено в государственном вузе. Банк России допустил, что также будет учитываться юридическое образование. Кроме того, уточнили в ЦБ, обсуждается идея «специального квалификационного экзамена как альтернативного критерия».

Банк России предложил увеличить размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, с 6 до 30 млн руб. в июле 2022 г. «Это соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу», — пояснили в ЦБ.

Также ЦБ анонсировал создание единого реестра квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование, чтобы после смены брокера клиентам не нужно было проходить его заново.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных