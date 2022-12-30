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Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Ведомости

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился 70 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс доллара на 14:44 мск опустился до 69,86 руб., евро — до 74,45 руб.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 декабря, составляет 71,9 руб., официальный курс евро — 76,07 руб.

Евро и доллар стабильно росли с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных