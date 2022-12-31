Акционеры НЛМК не поддержали выплату дивидендов за девять месяцев
Акционеры НЛМК проголосовали против выплаты рекомендованных Советом директоров дивидендов в размере 2,6 руб. на одну акцию.
«Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью», — говорится в пресс-релизе.
Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год поднимут на годовом общем собрании акционеров в июне следующего года. 26 декабря НЛМК объявила о прекращении обращения депозитарных расписок. Компания сообщила, что направила соответствующие уведомления финансовому регулятору Великобритании и Лондонской фондовой бирже.