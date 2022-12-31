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Финансы

Акционеры НЛМК не поддержали выплату дивидендов за девять месяцев

Ведомости

Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) не утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2022 г. на внеочередном общем собрании, которое состоялось 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба НЛМК.

Акционеры НЛМК проголосовали против выплаты рекомендованных Советом директоров дивидендов в размере 2,6 руб. на одну акцию.

«Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью», — говорится в пресс-релизе.

Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год поднимут на годовом общем собрании акционеров в июне следующего года. 26 декабря НЛМК объявила о прекращении обращения депозитарных расписок. Компания сообщила, что направила соответствующие уведомления финансовому регулятору Великобритании и Лондонской фондовой бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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