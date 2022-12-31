Акционеры НЛМК не поддержали выплату дивидендов за девять месяцев

Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год поднимут на годовом общем собрании акционеров в июне следующего года. 26 декабря НЛМК объявила о прекращении обращения депозитарных расписок. Компания сообщила, что направила соответствующие уведомления финансовому регулятору Великобритании и Лондонской фондовой бирже.