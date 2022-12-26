Акционеры «Роснефти» одобрили промежуточные дивиденды в размере 20,39 рубля на акцию
Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании одобрили решение о выплате промежуточных дивидендов из расчета 20,39 руб. на акцию, передает пресс-служба компании.
«Акционерами принято решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 20 руб. 39 коп. на акцию, что позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», по итогам работы за 1 пол. 2022 г.», — говорится в сообщении.
Таким образом, на выплату промежуточных дивидендов компанией будут направлены денежные средства в размере 216,1 млрд руб. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 12 января 2023 г.
О планах выплатить промежуточные дивиденды главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил 15 сентября. По его словам, результаты «Роснефти» за первое полугодие 2022 г. позволяют также увеличить дивиденды по итогам этого года по сравнению с выплатами за 2021 г. По результатам 2021 г. компания выплатила суммарные дивиденды в размере 441 млрд руб., или 41 руб. 66 коп. на акцию.
В отчетности «Роснефти» по МСФО за первое полугодие 2022 г. говорится, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, выросла на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г. до 432 млрд руб.