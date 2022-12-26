Акционеры «Роснефти» одобрили промежуточные дивиденды в размере 20,39 рубля на акцию

О планах выплатить промежуточные дивиденды главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил 15 сентября. По его словам, результаты «Роснефти» за первое полугодие 2022 г. позволяют также увеличить дивиденды по итогам этого года по сравнению с выплатами за 2021 г. По результатам 2021 г. компания выплатила суммарные дивиденды в размере 441 млрд руб., или 41 руб. 66 коп. на акцию.