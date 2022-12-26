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Акционеры «Роснефти» одобрили промежуточные дивиденды в размере 20,39 рубля на акцию

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Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании одобрили решение о выплате промежуточных дивидендов из расчета 20,39 руб. на акцию, передает пресс-служба компании.

«Акционерами принято решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 20 руб. 39 коп. на акцию, что позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», по итогам работы за 1 пол. 2022 г.», — говорится в сообщении.

Таким образом, на выплату промежуточных дивидендов компанией будут направлены денежные средства в размере 216,1 млрд руб. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 12 января 2023 г.

О планах выплатить промежуточные дивиденды главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил 15 сентября. По его словам, результаты «Роснефти» за первое полугодие 2022 г. позволяют также увеличить дивиденды по итогам этого года по сравнению с выплатами за 2021 г. По результатам 2021 г. компания выплатила суммарные дивиденды в размере 441 млрд руб., или 41 руб. 66 коп. на акцию.

В отчетности «Роснефти» по МСФО за первое полугодие 2022 г. говорится, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, выросла на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г. до 432 млрд руб.

Ранее по теме: «Роснефть» планирует выплатить промежуточные дивиденды в 20,4 рубля за акцию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных