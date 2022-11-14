«Роснефть» планирует выплатить промежуточные дивиденды в 20,4 рубля за акцию

В отчетности «Роснефти» по МСФО за первое полугодие 2022 г. говорится, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, выросла на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г. до 432 млрд руб. Выручка за первое полугодие выросла на 32,5% до почти 5,2 трлн руб. год к году. Капитальные затраты компании увеличились на 14,1% до 527 млрд руб. в основном из-за планового роста инвестиций в проект «Восток Ойл», отмечается в отчетности. За указанный период компания заплатила рекордные налоги – 2,1 трлн руб. (на 20% больше в годовом выражении).