«Роснефть» планирует выплатить промежуточные дивиденды в 20,4 рубля за акцию

«Роснефть» планирует выплатить промежуточные дивиденды в 20,4 рубля за акциюАналитики допускают рост дивидендов по итогам года до рекордного уровня
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 г. в размере 20 руб. 39 коп. за акцию, сообщила компания 14 ноября. Акционеры компании должны утвердить выплату на внеочередном собрании заочным голосованием 23 декабря.
В сообщении компании говорится, что акционеры, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по данным реестра на 12 января 2023 г. «Роснефть» планирует выплатить дивиденды номинальным держателям акций и доверительным управляющим до 26 января, остальным акционерам – до 16 февраля.
О планах выплатить промежуточные дивиденды главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил 15 сентября. По его словам, результаты «Роснефти» за первое полугодие 2022 г. позволяют также увеличить дивиденды по итогам этого года по сравнению с выплатами за 2021 г. По результатам 2021 г. компания выплатила суммарные дивиденды в размере 441 млрд руб., или 41 руб. 66 коп. на акцию.
В отчетности «Роснефти» по МСФО за первое полугодие 2022 г. говорится, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, выросла на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г. до 432 млрд руб. Выручка за первое полугодие выросла на 32,5% до почти 5,2 трлн руб. год к году. Капитальные затраты компании увеличились на 14,1% до 527 млрд руб. в основном из-за планового роста инвестиций в проект «Восток Ойл», отмечается в отчетности. За указанный период компания заплатила рекордные налоги – 2,1 трлн руб. (на 20% больше в годовом выражении).
Уставный капитал «Роснефти» разделен на 10 598 177 817 обыкновенных акций. Таким образом, общая сумма дивидендов за девять месяцев может составить более 216 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие. Представитель «Роснефти» подтвердил «Ведомостям», что на выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% чистой прибыли за 6 месяцев 2022 г.
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 г. сможет получить и британская BP, которой принадлежит 19,75% «Роснефти». BP объявила о планах выйти из капитала «Роснефти» и из совместных предприятий с ней 27 февраля, но до сих пор этого не сделала. Британская компания остается «теневым акционером» «Роснефти», говорил Сечин 27 октября.
По итогам 2021 г. BP получила дивиденды в размере $700 млн, а по итогам 9 месяцев 2022 г. может получить еще $600 млн, сообщала «Роснефть» 1 ноября. Дивиденды BP перечисляются на счет типа С, с которого компания не может перевести их за границу, но она может и вкладывать их в развитие российских проектов, отмечали в «Роснефти».
Опрошенные «Ведомостями» аналитики отметили, что выплата промежуточных дивидендов «Роснефти» в размере 50% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие соответствует дивидендной политике компании и совпадает с рыночным консенсусом. Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов поясняет, что грамотная политика «Роснефти» по инвестированию в новые проекты позволяет компании платить высокие дивиденды. По мнению Суверова, дивидендная доходность по итогам 2022 г. может быть двузначной, а выплаты компании могут превысить показатель 2021 г. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман ожидает, что по итогам 2022 г. «Роснефть» может выплатить дивиденды в размере около 40 руб. за акцию.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что в среднесрочной перспективе дивиденды могут стать неплохим драйвером роста для акций «Роснефти». Акции компании на Мосбирже торговались 14 ноября по 353,2 руб. за штуку, что на 1,06% ниже к цене закрытия предыдущей сессии.