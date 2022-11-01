«Роснефть» заявила о выполнении обязательств по дивидендам перед BP

«Роснефть» заявила о выполнении обязательств по дивидендам перед BPДивиденды в размере $700 млн ей были полностью выплачены
«Роснефть» выполнила свои обязательства по выплате дивидендов перед всеми акционерами, включая британскую BP, сообщила пресс-служба российской нефтяной компании. В ее заявлении подчеркивается, что BP были перечислены положенные ей дивиденды за финансовый год в размере $700 млн.
Ранее сегодня BP сообщила в отчете за III квартал 2022 г., что «Роснефть» формально не уведомила компанию о выплате дивидендов. Британской компании принадлежит 19,75% «Роснефти».
«Роснефть» исполнила свои обязательства по выплате дивидендов за 2021 финансовый год перед всеми акционерами, включая компанию BP. Полагающиеся ей за второе полугодие 2021 г. дивиденды в размере $700 млн полностью выплачены», – говорится в сообщении.
В «Роснефти» напомнили, что в соответствии с указом президента № 95 о порядке взаимодействия с иностранными контрагентами средства были переведены на спецсчет типа С. Информирование акционеров о выплатах было осуществлено в соответствии с российским законодательством.
«Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте НК «Роснефть», на сайте уполномоченного Банком России информационного агентства – распространителя информации на рынке ценных бумаг, а также на сайте Лондонской фондовой биржи», – говорится в заявлении.
«В настоящее время российскими регуляторами не создано никаких препятствий для продолжения деятельности иностранных предприятий в России. Единственное ограничение, установленное властями РФ, – невозможность перечисления заработанных в России средств за рубеж, что является вынужденной мерой и обусловлено незаконными санкциями, введенными в отношении российской финансовой системы, – отмечает "Роснефть". – Таким образом, ограничения, на которые ссылается в своем отчете компания BP, созданы странами коллективного Запада, а не Российской Федерацией».
«Роснефть» отмечает, что BP не может выводить свои дивиденды за границу, но может вкладывать их в развитие российских проектов. В ноябре совет директоров «Роснефти» обсудит выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г., поэтому доходы BP в России могут вырасти еще на $700 млн. По итогам первого полугодия 2022 г. выручка «Роснефти» выросла на 32,5% до 5,17 трлн руб., чистая прибыль – на 13,1% до 432 млрд руб., а капитальные затраты – на 14,1% до 527 млрд руб. «Можем лишь от души посоветовать коллегам из BP снять с повестки дня вопрос о выходе из активов в России и вернуться в родное лоно!» – резюмирует «Роснефть».
Британская компания объявила о планах выйти из российских активов 27 февраля 2022 г. Кроме доли в «Роснефти» BP владеет акциями в трех СП с ней: 20% в «Таас-Юрях нефтегазодобыче» и по 49% в «Ермак нефтегазе» и «Харампурнефтегазе». В отчетности за II квартал 2022 г. BP оценила убытки от ухода из России в $24,4 млрд.
Несмотря на такое заявление, BP не выполнила свое решение и остается «теневым акционером» «Роснефти», заявлял главный исполнительный директор российской компании Игорь Сечин 27 октября в рамках Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, BP не участвует в работе органов управления компании, при этом сохраняя все права и соответствующие дивиденды.
Доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов поясняет, что BP ведет «двойную игру» и на самом деле не хочет уходить из России. «Участие в активах "Роснефти" было крайне выгодно для BP, потому что формирует значительную часть ее прибыли», – отмечает он. Андрианов считает, что британская компания не распоряжается своими дивидендами в России по политическим и экономическим причинам: с одной стороны, BP не хочет вызвать критику со стороны западных политиков, с другой стороны – хочет сэкономить, занизив налоговую базу в стране своей регистрации и дивиденды для своих акционеров.
При этом «Роснефть» хочет, чтобы BP определилась, будет ли она выходить из капитала российской компании или нет, потому что нынешняя ситуация затрудняет корпоративное управление компанией, уточняет Андрианов. Если же BP решит продать свою долю, считает эксперт, эта сделка вряд ли будет денежной – скорее всего компания передаст свой пакет за 1 руб.
Сейчас BP может использовать полученные на счет типа С дивиденды только для уплаты налогов и других платежей в российский бюджет или для покупки облигаций федерального займа, заявляет партнер Forward Legal Григорий Нистратов. По его словам, операции по счетам типа С ограничены и забрать деньги с них нельзя. Нистратов добавил, что «Роснефть» могла обратиться в Минфин и согласовать другой порядок выплаты дивидендов, но компания либо этого не сделала, либо обратилась в министерство, но получила отказ.