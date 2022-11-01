«Роснефть» заявила о выполнении обязательств по дивидендам перед BP

«Роснефть» отмечает, что BP не может выводить свои дивиденды за границу, но может вкладывать их в развитие российских проектов. В ноябре совет директоров «Роснефти» обсудит выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г., поэтому доходы BP в России могут вырасти еще на $700 млн. По итогам первого полугодия 2022 г. выручка «Роснефти» выросла на 32,5% до 5,17 трлн руб., чистая прибыль – на 13,1% до 432 млрд руб., а капитальные затраты – на 14,1% до 527 млрд руб. «Можем лишь от души посоветовать коллегам из BP снять с повестки дня вопрос о выходе из активов в России и вернуться в родное лоно!» – резюмирует «Роснефть».