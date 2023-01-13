В 2022 году арестовано имущество обвиняемых в коррупции на 61 млрд рублей

9 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 г. Согласно пояснительной записке к документу, комитет Совета Европы ранее прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы. В результате Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО оставалось право контролировать Россию на предмет выполнения закрепленных в конвенции обязательств.