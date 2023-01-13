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Общество

В 2022 году арестовано имущество обвиняемых в коррупции на 61 млрд рублей

Ведомости

За 11 месяцев арестовано имущество обвиняемых по коррупционными делам на сумму 61 млрд руб., сообщил глава СК России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Надо понимать, что это общая сумма по уголовным делам СК России по стране. Но большая часть приходится на дела, расследуемые подразделениями центрального аппарата ведомства», — отметил Бастрыкин.

Он привел несколько примеров таких дел. Например, по делу бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева и иных лиц наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд руб.

Еще одно дело — о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении десяти сотрудников Росгвардии. А также дело о мошенничестве и даче взятки в отношении руководителей АО «Корпорация "Оборонные технологии", расследование которого завершается. По нему арестованы денежные средства и имущество обвиняемых общей стоимостью более 889 млн руб., $110 000 и 26 000 евро.

9 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 г. Согласно пояснительной записке к документу, комитет Совета Европы ранее прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы. В результате Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО оставалось право контролировать Россию на предмет выполнения закрепленных в конвенции обязательств.

После этого пресс-секретарь президент Дмитрий Песков отметил, что выход России из конвенции никак не повлияет на борьбу с коррупцией внутри страны, а взаимодействие будет продолжено с дружественными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных