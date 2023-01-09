Песков исключил прекращение борьбы с коррупцией после выхода из конвенции

«Это никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. У нас весьма и весьма жесткое законодательство. Работает целая система. Естественно, нельзя сказать, что ее удалось искоренить, ее не удалось искоренить нигде в мире. Но это не компанейщина, а это последовательные многолетние действия [по борьбе с коррупцией], которые будут продолжаться. Что касается международного взаимодействия, то в настоящий момент что касается дружественных нам стран, то взаимодействие продолжается и никакого негативного влияния здесь не будет», — сказал он.