Песков исключил прекращение борьбы с коррупцией после выхода из конвенции
Выход России из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никак не повлияет на борьбу с коррупцией внутри страны, взаимодействие будет продолжено с дружественными странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. У нас весьма и весьма жесткое законодательство. Работает целая система. Естественно, нельзя сказать, что ее удалось искоренить, ее не удалось искоренить нигде в мире. Но это не компанейщина, а это последовательные многолетние действия [по борьбе с коррупцией], которые будут продолжаться. Что касается международного взаимодействия, то в настоящий момент что касается дружественных нам стран, то взаимодействие продолжается и никакого негативного влияния здесь не будет», — сказал он.
Песков подчеркнул, что денонсация конвенции никак не повлияет на взаимодействие с недружественными странами, поскольку «уже достаточно продолжительное время этого взаимодействия нет и пока не предвидится».
Сегодня президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную Россией в 1999 г. Согласно пояснительной записке к документу, комитет Совета Европы ранее прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы. В результате Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, однако у ГРЕКО оставалось право контролировать Россию на предмет выполнения закрепленных в конвенции обязательств. Такие условия для России неприемлемы, отмечается в документе.
На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта 2022 г. МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. В конце декабря прекратить действие договоров Совета Европы в отношении РФ рекомендовало правительство России.