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Финансы

Минюст предложил запретить взыскание долгов с жителей новых территорий до 2026 года

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Минюст разработал поправки в законопроект, согласно которым с жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей может быть запрещено взыскание долгов вплоть до 1 января 2026 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с содержанием инициативы, а также представитель Минюста.

Речь идет о внесении поправок в ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Уточняется, что речь идет о запрете на взыскание задолженностей физлиц перед банками и микрофинансовыми организациями. При этом долги другим физлицам, предпринимательские долги и долги на оплату ЖКУ под мораторий не попадают.

Представитель Минюста напомнил, что в новых регионах России действует переходный период до 1 января 2026 г. Документ был согласован с Минфином, ФССП, а также с государственно-правовым управлением президента России. Законопроект уже внесен в правительство на рассмотрение.

В конце сентября 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.

Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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