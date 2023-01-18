Минюст предложил запретить взыскание долгов с жителей новых территорий до 2026 года
Минюст разработал поправки в законопроект, согласно которым с жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей может быть запрещено взыскание долгов вплоть до 1 января 2026 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с содержанием инициативы, а также представитель Минюста.
Речь идет о внесении поправок в ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Уточняется, что речь идет о запрете на взыскание задолженностей физлиц перед банками и микрофинансовыми организациями. При этом долги другим физлицам, предпринимательские долги и долги на оплату ЖКУ под мораторий не попадают.
Представитель Минюста напомнил, что в новых регионах России действует переходный период до 1 января 2026 г. Документ был согласован с Минфином, ФССП, а также с государственно-правовым управлением президента России. Законопроект уже внесен в правительство на рассмотрение.
В конце сентября 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.
Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.