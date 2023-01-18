ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн рублей

В конце декабря Минфин утвердил новую нормативную структуру активов ФНБ, в соответствии с которой максимальная доля юаней увеличивается с 30 до 60%, а золота – с 20 до 40%. При этом инвестирование в долларовые активы исключается. Обнуление остатков на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и иенах позволит лучше адаптировать валютную структуру ФНБ к вызовам, которые возникают на фоне текущих макроэкономических и геополитических условий, добавили там.