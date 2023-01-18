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Финансы

ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн рублей

Ведомости

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России по итогам декабря 2022 г. сократился почти на 1 трлн руб., сообщила пресс-служба Минфина РФ.

На 1 января объем ФНБ составил 10,43 трлн руб., или 7,8% прогнозируемого на 2022 г. ВВП. В долларовом эквиваленте объем составил $148,35 млрд. На 1 же декабря объем ФНБ, как сообщал Минфин, составлял 11,38 трлн руб. (8,5% ВВП, $186,48 млрд), т. е. сокращение составило порядка 955 млрд руб.

Объем ликвидных активов на 1 января составил эквивалент 6,13 трлн руб., или же $87,18 млрд, – 4,6% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 10,4 млрд евро, 309,7 млрд китайских юаней, а также почти 555 т золота в обезличенной форме.

В Минфине пояснили, что в декабре часть средств ФНБ на счетах в ЦБ в сумме 28,5 млрд евро, 2,7 млрд фунтов, 121,8 млрд иен была реализована за 2,41 трлн руб., вырученные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета.

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«В результате данных конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах стерлингов и в японских иенах сформировались нулевые остатки», – отметили в Минфине.

В конце декабря Минфин утвердил новую нормативную структуру активов ФНБ, в соответствии с которой максимальная доля юаней увеличивается с 30 до 60%, а золота – с 20 до 40%. При этом инвестирование в долларовые активы исключается. Обнуление остатков на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и иенах позволит лучше адаптировать валютную структуру ФНБ к вызовам, которые возникают на фоне текущих макроэкономических и геополитических условий, добавили там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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