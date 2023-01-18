ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн рублей
Фонд национального благосостояния (ФНБ) России по итогам декабря 2022 г. сократился почти на 1 трлн руб., сообщила пресс-служба Минфина РФ.
На 1 января объем ФНБ составил 10,43 трлн руб., или 7,8% прогнозируемого на 2022 г. ВВП. В долларовом эквиваленте объем составил $148,35 млрд. На 1 же декабря объем ФНБ, как сообщал Минфин, составлял 11,38 трлн руб. (8,5% ВВП, $186,48 млрд), т. е. сокращение составило порядка 955 млрд руб.
Объем ликвидных активов на 1 января составил эквивалент 6,13 трлн руб., или же $87,18 млрд, – 4,6% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 10,4 млрд евро, 309,7 млрд китайских юаней, а также почти 555 т золота в обезличенной форме.
В Минфине пояснили, что в декабре часть средств ФНБ на счетах в ЦБ в сумме 28,5 млрд евро, 2,7 млрд фунтов, 121,8 млрд иен была реализована за 2,41 трлн руб., вырученные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета.
«В результате данных конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах стерлингов и в японских иенах сформировались нулевые остатки», – отметили в Минфине.
В конце декабря Минфин утвердил новую нормативную структуру активов ФНБ, в соответствии с которой максимальная доля юаней увеличивается с 30 до 60%, а золота – с 20 до 40%. При этом инвестирование в долларовые активы исключается. Обнуление остатков на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и иенах позволит лучше адаптировать валютную структуру ФНБ к вызовам, которые возникают на фоне текущих макроэкономических и геополитических условий, добавили там.