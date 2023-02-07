«Интерфакс» узнал об отказе Минфина от увеличения налогов для работающих за границей
Министерство финансов России не станет менять правила налогообложения для уехавших из страны граждан, которые продолжают работать на российские компании из-за границы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обновленной редакцией Налогового кодекса.
Однако ведомство настаивает на необходимости в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с зарплаты дистанционных работников за рубежом, уточняет агентство. По словам источника, текст поправок проходит согласование в профильных ведомствах.
В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.
25 декабря 2022 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.