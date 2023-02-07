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Финансы

«Интерфакс» узнал об отказе Минфина от увеличения налогов для работающих за границей

Ведомости

Министерство финансов России не станет менять правила налогообложения для уехавших из страны граждан, которые продолжают работать на российские компании из-за границы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с обновленной редакцией Налогового кодекса.

Однако ведомство настаивает на необходимости в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с зарплаты дистанционных работников за рубежом, уточняет агентство. По словам источника, текст поправок проходит согласование в профильных ведомствах.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.

25 декабря 2022 г. председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал отменить преференции уехавшим из РФ и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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