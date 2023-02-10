Набиуллина: повышение ставки в этом году вероятнее ее снижения
Вероятность повышения ключевой ставки в этом году выше вероятности ее снижения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Набиуллина обратила внимание на важные изменения, произошедшие в последнее время в российской экономике. С одной стороны, это ухудшение условий внешней торговли и снижение цен на российскую нефть, а с другой – ситуация складывается лучше осенних прогнозов. Председатель ЦБ отметила продолжающий сдвиг в структуре спроса, сдержанное потребление, замедление частных инвестиций и рост бюджетных расходов.
«Проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения», – заключила она.
Целесообразность изменения ставки на следующих заседаниях будет определяться развитием ситуации, добавила Набиуллина.
Ранее сегодня совет директоров Банка России ожидаемо вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года. В своем релизе регулятор обратил внимание на то, что инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне, а динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза ЦБ.
ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на 2023 г. с 6,5-8,5% до 7-9%. На 2024 г. прогноз тоже пересмотрен на 6,5-7,5% (ранее 6-7%). Согласно прогнозу регулятора, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, в 2024 г. – вернется к цели в 4%. По итогам 2022 г. инфляция составила 11,94%.