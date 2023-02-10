Набиуллина: повышение ставки в этом году вероятнее ее снижения

ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на 2023 г. с 6,5-8,5% до 7-9%. На 2024 г. прогноз тоже пересмотрен на 6,5-7,5% (ранее 6-7%). Согласно прогнозу регулятора, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, в 2024 г. – вернется к цели в 4%. По итогам 2022 г. инфляция составила 11,94%.