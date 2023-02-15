«Газпром» сообщил о выкупе части евробондов-2023 в швейцарских франках
«Газпром капитал» планирует выкупить еврооблигации «Газпрома» с купонным доходом в размере 1,45% годовых и со сроком погашения 6 марта 2023 г., номинированные в швейцарских франках. Об этом сообщается на сайте компании.
Из сообщения следует, что «Газпром капитал» намерен приобрести не более 150 000 евробондов номиналом 5000 швейцарских франков каждый и общей номинальной стоимостью 750 млн франков. Сейчас в обращении находятся евробонды этого выпуска на 750 млн франков.
Выкупать планируют долговые бумаги, выпущенные зарегистрированной в Люксембурге Gaz Capital S.A., права на которые учитываются российскими депозитариями, уточняется в сообщении.
Сбор заявок на выкуп начнется сегодня, 15 февраля, а завершится — 17 февраля. Дата приобретения по оферте — 20 февраля.
Цена приобретения еврооблигаций составляет 100% номинала, держатель также получит накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения евробондов, следует из сообщения компании. Уточняется, что при выкупе еврооблигации оплачиваются в российских рублях по официальному курсу Центробанка.