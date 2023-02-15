«Газпром» сообщил о выкупе части евробондов-2023 в швейцарских франках

Из сообщения следует, что «Газпром капитал» намерен приобрести не более 150 000 евробондов номиналом 5000 швейцарских франков каждый и общей номинальной стоимостью 750 млн франков. Сейчас в обращении находятся евробонды этого выпуска на 750 млн франков.