Газета
Финансы

«Газпром» сообщил о выкупе части евробондов-2023 в швейцарских франках

Ведомости

«Газпром капитал» планирует выкупить еврооблигации «Газпрома» с купонным доходом в размере 1,45% годовых и со сроком погашения 6 марта 2023 г., номинированные в швейцарских франках. Об этом сообщается на сайте компании.

Из сообщения следует, что «Газпром капитал» намерен приобрести не более 150 000 евробондов номиналом 5000 швейцарских франков каждый и общей номинальной стоимостью 750 млн франков. Сейчас в обращении находятся евробонды этого выпуска на 750 млн франков.

Выкупать планируют долговые бумаги, выпущенные зарегистрированной в Люксембурге Gaz Capital S.A., права на которые учитываются российскими депозитариями, уточняется в сообщении.

Сбор заявок на выкуп начнется сегодня, 15 февраля, а завершится — 17 февраля. Дата приобретения по оферте — 20 февраля.

Цена приобретения еврооблигаций составляет 100% номинала, держатель также получит накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения евробондов, следует из сообщения компании. Уточняется, что при выкупе еврооблигации оплачиваются в российских рублях по официальному курсу Центробанка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных