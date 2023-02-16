Набиуллина анонсировала продление ограничения на снятие наличной валюты

Набиуллина анонсировала продление ограничения на снятие наличной валютыРасширять лимит на вывоз $10 000 наличных из страны ЦБ также не планирует
Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, и по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы сняли их достаточно быстро и оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности», – заявила она журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
Запрет на выдачу иностранной валюты физлицам действует в России с марта 2022 г. В августе Центробанк продлил ограничение до 9 марта 2023 г. Регулятор напомнил о сохраняющемся лимите в $10 000 на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада.