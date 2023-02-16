Набиуллина анонсировала продление ограничения на снятие наличной валюты

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, и по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы сняли их достаточно быстро и оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности», – заявила она журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».