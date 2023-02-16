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Финансы

Набиуллина анонсировала продление ограничения на снятие наличной валюты

Расширять лимит на вывоз $10 000 наличных из страны ЦБ также не планирует
Анастасия Швецова Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, и по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы сняли их достаточно быстро и оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности», – заявила она журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». 

Запрет на выдачу иностранной валюты физлицам действует в России с марта 2022 г. В августе Центробанк продлил ограничение до 9 марта 2023 г. Регулятор напомнил о сохраняющемся лимите в $10 000 на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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