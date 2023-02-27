Банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе
В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении внесенный депутатами законопроект об отмене комиссий за переводы до 1,4 млн руб. в месяц. Данная мера распространяется также на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. В ходе подготовки ко второму чтению банки предлагают понизить эту планку до 300 000–600 000 руб., рассказали источники издания.
«Рассчитываем принять его (законопроект) в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», – рассказал РБК глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как отмечает издание, Ассоциация банков «Россия» (АБР) в декабре 2022 г. предупредила Госдуму в своем письме, что отсутствие механизма компенсации убытков при отмене комиссий может привести к сворачиванию этого направления переводов из-за его нерентабельности. Другим следствием может стать повышение тарифов на другие банковские продукты и услуги, считают там. Банки при отмене комиссии недополучат доходов в районе 0,3–90 млрд руб.
В ВТБ рассказали, в свою очередь, что лимит до 300 000 руб. будет достаточным для абсолютного большинства клиентов.
О том, что ЦБ рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, заявила еще в декабре 2021 г. председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее оценке, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».