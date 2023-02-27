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Финансы

Банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе

Ведомости

Российские крупные банки выступают против введения бесплатного лимита переводов самому себе в 1,4 млн руб. в месяц, сообщил РБК.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении внесенный депутатами законопроект об отмене комиссий за переводы до 1,4 млн руб. в месяц. Данная мера распространяется также на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. В ходе подготовки ко второму чтению банки предлагают понизить эту планку до 300 000–600 000 руб., рассказали источники издания.

Отмечается, что против предложенного лимита выступают Сбербанк и ВТБ, предлагающие ограничить его 200 000 руб. в месяц. Небольшие же банки, наоборот, выступают за предложенную планку в 1,4 млн руб.

«Рассчитываем принять его (законопроект) в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», – рассказал РБК глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как отмечает издание, Ассоциация банков «Россия» (АБР) в декабре 2022 г. предупредила Госдуму в своем письме, что отсутствие механизма компенсации убытков при отмене комиссий может привести к сворачиванию этого направления переводов из-за его нерентабельности. Другим следствием может стать повышение тарифов на другие банковские продукты и услуги, считают там. Банки при отмене комиссии недополучат доходов в районе 0,3–90 млрд руб.

В ВТБ рассказали, в свою очередь, что лимит до 300 000 руб. будет достаточным для абсолютного большинства клиентов.

О том, что ЦБ рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, заявила еще в декабре 2021 г. председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее оценке, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных