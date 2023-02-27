Банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе

О том, что ЦБ рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, заявила еще в декабре 2021 г. председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее оценке, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».