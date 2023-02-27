Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции на Украине власти Германии санкционировали блокировку российских активов на 5,32 млрд евро. Немецкие власти заморозили средства Центробанка РФ, а также активы российских физлиц и компаний, которые попали под санкции Евросоюза после начала СВО. В министерстве финансов не уточнили, какие суммы из замороженных активов принадлежат «так называемым олигархам», пишет газета.