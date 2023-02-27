Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро
Бельгия заморозила российские активы на общую сумму 58 млрд евро, следует из заявления министерства финансов страны.
«Министерство заморозило российские активы объемом 58 млрд евро. Также заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро», – говорится в документе.
Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции на Украине власти Германии санкционировали блокировку российских активов на 5,32 млрд евро. Немецкие власти заморозили средства Центробанка РФ, а также активы российских физлиц и компаний, которые попали под санкции Евросоюза после начала СВО. В министерстве финансов не уточнили, какие суммы из замороженных активов принадлежат «так называемым олигархам», пишет газета.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».