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Финансы

«Коммерсантъ» сообщил о росте числа жалоб на страховщиков по ДМС в феврале

Ведомости

В феврале зафиксирован двукратный рост числа жалоб клиентов на страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Банки.ру».

Большинство таких жалоб связаны с тем, что страховщик не согласовывает медицинские услуги, покрываемые полисом. В частности, подобные жалобы опубликовали клиенты «РЕСО-Гарантии», СОГАЗа, «АльфаСтрахования» и др. Банк России в комментарии газете назвал «единичными» поступившие регулятору такие жалобы.

Опрошенные изданием эксперты считают, что рост жалоб связан с уменьшением привлекательности сегмента для страховщиков. Как рассказала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина, увеличение доли страховых выплат в объеме полученных премий могло вызвать усложнение процесса согласования медицинских услуг.

Действия страховщиков при этом не всегда являются нарушением договора, обратил внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Например, в полис может входить чистка зубов в стоматологическом кабинете, но страховая компания может не согласовать процедуру, так как она проводится не по медицинским показаниям, а по эстетическим соображениям.

Как писали в декабре «Ведомости», Минфин предложил объединить системы ДМС и обязательного медстрахования (ОМС). Власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной (сейчас оба принципа страхования существуют параллельно). Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, добавил собеседник в ВСС, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных