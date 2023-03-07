«Коммерсантъ» сообщил о росте числа жалоб на страховщиков по ДМС в феврале

Действия страховщиков при этом не всегда являются нарушением договора, обратил внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Например, в полис может входить чистка зубов в стоматологическом кабинете, но страховая компания может не согласовать процедуру, так как она проводится не по медицинским показаниям, а по эстетическим соображениям.