«Коммерсантъ» сообщил о росте числа жалоб на страховщиков по ДМС в феврале
В феврале зафиксирован двукратный рост числа жалоб клиентов на страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Банки.ру».
Большинство таких жалоб связаны с тем, что страховщик не согласовывает медицинские услуги, покрываемые полисом. В частности, подобные жалобы опубликовали клиенты «РЕСО-Гарантии», СОГАЗа, «АльфаСтрахования» и др. Банк России в комментарии газете назвал «единичными» поступившие регулятору такие жалобы.
Опрошенные изданием эксперты считают, что рост жалоб связан с уменьшением привлекательности сегмента для страховщиков. Как рассказала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина, увеличение доли страховых выплат в объеме полученных премий могло вызвать усложнение процесса согласования медицинских услуг.
Действия страховщиков при этом не всегда являются нарушением договора, обратил внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Например, в полис может входить чистка зубов в стоматологическом кабинете, но страховая компания может не согласовать процедуру, так как она проводится не по медицинским показаниям, а по эстетическим соображениям.
Как писали в декабре «Ведомости», Минфин предложил объединить системы ДМС и обязательного медстрахования (ОМС). Власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной (сейчас оба принципа страхования существуют параллельно). Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, добавил собеседник в ВСС, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.