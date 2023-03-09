Чистая прибыль «Сбера» по МСФО упала на 78,3%
В 2022 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб., что на 78,3% меньше, чем годом ранее (1,246 трлн руб.). Об этом сообщает пресс-служба банка, представившая результаты МСФО в сокращенном виде.
Объем собственных средств кредитная организация нарастила на 3% до 5,8 трлн руб. Прибыль Сбербанка в расчете на обыкновенную акцию составила 12,39 руб., что также ниже показателя 2021 г. на 78,3%.
Число активных клиентов за прошедший год выросло до 106,7 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов — до 3 млн.
В пресс-службе отметили, что в 2022 г. «Сбер» предпринял ряд антикризисных мер. В результате объем экономии превысил 240 млрд руб., а операционные расходы сократились на 1,5%, составив 822 млрд руб. Чистые расходы на создание резервов на кредитный риск в 2022 г. составили 555 млрд руб., что превышает показатель 2021 г. в 4 раза (141 млрд руб.).
Председатель Сбербанка Герман Греф отметил, что «достигнутый запас прочности» позволяет кредитной организации вернуться к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2022 г.
Ранее сегодня в «Сбере» сообщили, что в январе-феврале 2023 г. чистая прибыль по РСБУ увеличилась на 286,5% до 225 млрд руб.
7 марта президент РФ Владимир Путин и Герман Греф на рабочей встрече обсудили текущую деятельность компании, в том числе в условиях внешнего давления. Греф отметил, что у банка был «непростой период», но «период убыточности» закончился.