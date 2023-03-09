Чистая прибыль «Сбера» по МСФО упала на 78,3%

В пресс-службе отметили, что в 2022 г. «Сбер» предпринял ряд антикризисных мер. В результате объем экономии превысил 240 млрд руб., а операционные расходы сократились на 1,5%, составив 822 млрд руб. Чистые расходы на создание резервов на кредитный риск в 2022 г. составили 555 млрд руб., что превышает показатель 2021 г. в 4 раза (141 млрд руб.).