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Финансы

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО упала на 78,3%

Ведомости

В 2022 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб., что на 78,3% меньше, чем годом ранее (1,246 трлн руб.). Об этом сообщает пресс-служба банка, представившая результаты МСФО в сокращенном виде.

Объем собственных средств кредитная организация нарастила на 3% до 5,8 трлн руб. Прибыль Сбербанка в расчете на обыкновенную акцию составила 12,39 руб., что также ниже показателя 2021 г. на 78,3%.

Число активных клиентов за прошедший год выросло до 106,7 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов — до 3 млн.

В пресс-службе отметили, что в 2022 г. «Сбер» предпринял ряд антикризисных мер. В результате объем экономии превысил 240 млрд руб., а операционные расходы сократились на 1,5%, составив 822 млрд руб. Чистые расходы на создание резервов на кредитный риск в 2022 г. составили 555 млрд руб., что превышает показатель 2021 г. в 4 раза (141 млрд руб.).

Председатель Сбербанка Герман Греф отметил, что «достигнутый запас прочности» позволяет кредитной организации вернуться к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2022 г.

Ранее сегодня в «Сбере» сообщили, что в январе-феврале 2023 г. чистая прибыль по РСБУ увеличилась на 286,5% до 225 млрд руб.

7 марта президент РФ Владимир Путин и Герман Греф на рабочей встрече обсудили текущую деятельность компании, в том числе в условиях внешнего давления. Греф отметил, что у банка был «непростой период», но «период убыточности» закончился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных