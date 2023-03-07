Путин провел встречу с Грефом

Путин поблагодарил Грефа и всю команду «Сбера», а также отметил устойчивую и ритмичную работу организации. «Работает с прибылью, устойчиво, ритмично – и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. «Сбер» – один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель», – сказал Путин.