Путин провел встречу с Грефом
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом и поблагодарил его за работу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что во время разговора Путин и Греф обсудили текущую деятельность компании, в том числе в условиях внешнего давления. Глава государства обратил внимание на то, что все трудности, которые пытались создать извне, удалось преодолеть.
«Несмотря на известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и в финансовой, всё-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилиям Центрального банка, в целом, – хочу это подчеркнуть, – в целом удалось все эти сложности преодолеть», – отметил глава государства.
Путин поблагодарил Грефа и всю команду «Сбера», а также отметил устойчивую и ритмичную работу организации. «Работает с прибылью, устойчиво, ритмично – и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. «Сбер» – один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель», – сказал Путин.
По словам президента, «это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно». Греф уточнил, что 80% технологических решений «Сбера» основано на разработанных внутри банка IT-продуктах. По его словам, компания является самой «большой айтишной структурой в стране», в «Сбере» работают свыше 38 000 инженеров.