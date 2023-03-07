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Путин провел встречу с Грефом

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом и поблагодарил его за работу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что во время разговора Путин и Греф обсудили текущую деятельность компании, в том числе в условиях внешнего давления. Глава государства обратил внимание на то, что все трудности, которые пытались создать извне, удалось преодолеть. 

«Несмотря на известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и в финансовой, всё-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилиям Центрального банка, в целом, – хочу это подчеркнуть, – в целом удалось все эти сложности преодолеть», – отметил глава государства.

Путин поблагодарил Грефа и всю команду «Сбера», а также отметил устойчивую и ритмичную работу организации. «Работает с прибылью, устойчиво, ритмично – и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. «Сбер» – один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель», – сказал Путин.

По словам президента, «это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно». Греф уточнил, что 80% технологических решений «Сбера» основано на разработанных внутри банка IT-продуктах. По его словам, компания является самой «большой айтишной структурой в стране», в «Сбере» работают свыше 38 000 инженеров.

Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. был добавлен в санкционный список. В июле в компании сообщили, что это никак не отразится на работе банка внутри России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных